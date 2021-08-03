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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لسه بسخَّن.. أول تعليق من سمية الخشاب بعد صورة الروب الأحمر| خاص

سمية الخشاب
سمية الخشاب

تصدرت النجمة سمية الخشاب تريند جوجل وذلك بعد أن شاركت جمهورها بجلسة تصوير وهي ترتدي الروب الأحمر.

 

وفي أول تعليق لها بعد تصدرها التريند؛ قالت سمية الخشاب لـ"صدى البلد": "أنا لسه بسخَّن.. اللي جاي أقوي بإذن الله".


وأضافت "السيشن كسر الدنيا.. وسأكون متفاعلة بكثرة على السوشيال ميديا مع جمهوري خلال الفترة المقبلة".

 

وشاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية روب باللون الأحمر، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

 

وظهرت سمية الخشاب باطلالة جريئة مرتدية روب مميز باللون الأحمر ووضعت مكياج صاخب، وروج باللون الأحمر، وحددت عيونها باللون الأسود، وعلقت “أعظم رصيد للمرأة هو جمالها”. 

 

آخر أعمال سمية الخشاب

كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

 

وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».

 

وسبق أن غردت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": “‏الفلوس مبتعملش class ولا بتعمل ولاد ناس”.

 

تأتي هذه التغريدة بعد ساعات من مهاجمة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع “ سناب شات”، موضحة انها لا تقدم اي محتوى وتعتقد ان السناب شات عبارة عن مرآة. 

 

وقال عمر كمال : “سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، في حال اتمام اتفاقها معي”.

 

رد فعل سمية الخشاب

كان رد فعل الفنانة سمية الخشاب غريب للبعض حيث تجاهلت الامر تماما ولم ترد او تعلق على ما قاله المطرب عمر كمال وهو ما يعنى عدم رغبتها في الرد على الامر وفسره البعض أيضا بعدم اهتمام منها بالكليب خاصة انها لم تحرص على الدعاية له بالشكل الكافي. 

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب روب باللون الأحمر تريند جوجل أنا لسه بسخن

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