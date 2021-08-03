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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية ضمن قائمة أفضل لاعبي خط الوسط في إفريقيا

عمرو السولية
عمرو السولية

دخل عمرو السولية نجم النادي الاأهلي، قائمة أفضل لاعبي خط الوسط في إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، عبر موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، استطلاعا، تتسائل خلاله عن أفضل لاعب في إفريقيا الموسم المنقضي؟، وكان من بين الأسماء التي رشحتها؛ “عمرو السولية”.

في سياق آخر عاد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، لتدريباته أمس على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت لمدة 3 أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

محاضرة نظرية

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، ثم خاض الفريق بعدها فقرة التدريب البدني.
وركز الجهاز الفني خلالها على تدريبات الكرة وأجرى خلالها تقسيمتين قويتين الأولى في منتصف الملعب والثانية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ الجانب الفني والخططي، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

راحة للسداسي الأوليمبي

وحصل سداسي الأهلي، العائدون من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو على راحة أمس ، على أن يتحدد موعد انتظامهم في تدريبات الفريق بعد جلسة تجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وييتسو موسيماني المدير الفني.

وضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة وادي دجلة، حيث يؤدي الفريق مرانه على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز قبل مباراة دجلة، ويدخل الفريق اللقاء وفي ‏رصيده 58 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.‏

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الأهلى عمرو السولية

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