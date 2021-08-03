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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكاتب خضر محمود: الرواية المصرية عادت لتتصدر الساحة العربية

الكاتب خضر محمود
الكاتب خضر محمود

قال الكاتب خضر محمود، إن الرواية المصرية، تعد من أهم الروايات في الساحة الثقافية العربية، وفي الشرق الأوسط بشكل عام، مؤكدًا على أنها استعادة قوتها مرة أخرى في الآونة الأخيرة.
وأضاف خضر خلال الندوة التي عقدها في بيت ثقافة الخانكة، أن كتاب الرواية في مصر في تزايد مستمر، وهذا مؤشر إيجابي على أن الثقافة المصرية بخير، ومبدعيها قادرين على تحدي كافة الأزمات، وخلق أعمال إبداعية جديدة.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة صعدت كتابة الرواية التاريخية، وحققت نجاحات كبيرة، وحصدت العديد من الجوائز، مما يؤكد على قوتها.
وأوضح أن الجيل الجديد من الكتاب، بحاجة إلى دعم من قبل الدولة، لتمكنهم من الإستمرار في عمليات الإبداع، وإطلاق مسابقات مختلفة لهم، لدعمهم ومنحهم إشارة الاستمرار في طرح أعمالهم الإبداعية، لتكون سلاحًا في مواجهة أي أفكار ظلامية.

الكاتب خضر محمود وهو سوري الجنسيه ، كانت أخر أعماله الإبداعية رواية "شفاه وردي"، التي صدرت عن دار الميدان، وتدور أحداثها حول قصة فتاة تربّت وسط عائلة سورية، حيث غادر والداها وتركا أمر تربيتها لأسرة والدتها التي تسكن في أحد أحياء مدينة حمص.

الكاتب خضر محمود الرواية المصرية الساحة الثقافية العربية بيت ثقافة الخانكة الفترة الأخيرة

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