جماهير القلعة الحمراء يدعمون الفريق بـ هاشتاج #قاتل_عالدوري_يااهلي

يعود النادي الأهلي المصري لمنافسات الدوري المصري 2021 بعدما ودع المنتخب الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأوليمبية على يد البرازيل الذي فاز على منتخبنا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ظهر السبت الماضي.

يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة الأربعاء المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #قاتل_عالدوري_يااهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال مديديا .

ودعم عدد كبير من جماهير النادي الاهلي ، الفريق في مباراة غذا ، لتصدر الدورى ، وجاءت تعليقات الجماهير كالتالي : _