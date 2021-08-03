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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير الإدارة الدينية بروسيا يوجه الشكر للرئيس السيسي ودار الإفتاء المصرية

مؤتمر دار الإفتاء
مؤتمر دار الإفتاء

قدم مدير الإدارة الدينية بروسيا في كلمته بدار الإفتاء المصرية كل الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس السيسي والدولة المصرية ولدار الإفتاء ولفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام على انعقاد المؤتمر.


وأضاف فضيلته أن مجلس علماء روسيا بدأ مهامه منذ سنوات واستعرض عددًا من فتاوى النوازل والتي تتعلق بالزواج وفيروس كورونا التي أصدرها في العام المنصرم.

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ولفت فضيلته إلى أن عدد مسلمي روسيا يزيد على 20 مليون فرد، ويقوم مجلس علماء روسيا بتقديم كل الدعم والمعاونة لهم في الشأن الديني.


واختتم فضيلته كلمته بإعرابه عن سعادته بانعقاد المؤتمر متمنيًا السعادة والصحة للجميع.

الإفتاء مؤتمر الإفتاء مدير الإدارة الدينية بروسيا الرئيس السيسي شوقي علام

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