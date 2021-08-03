جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

تشهد منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، أعمال تطوير على قدم وساق، حيث يتم بناء 9 أبراج بمنطقة المثلث خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

وتضم منطقة الإسكان البديل بالمنطقة 4 أبراج، منهم إداري وآخر استثماري، واثنين للسكن البديل، و ستنتهى أعمال التشطيبات خلال العام الجارى 2021 وسيتم تسليم الوحدات السكنية، حيث إنه جارٍ تشطيب 936 وحدة كسكن بديل لأهالي مثلث ماسبيرو، ويتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين مشطبة بالكامل، بمختلف المساحات سواء الوحدة التى تحتوى على غرفتين وصالة أو الوحدة التى تحتوى على 3 غرف وصالة، ويستمر العمل طوال الـ 24 ساعة للانتهاء من بناء الأبراج، منوها بأن الدولة أوفت بوعودها للسكان.





على صعيد آخر، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات ومحال مثلث ماسبيرو الاستثمارية للجمهور، وذلك تزامناً مع الانتهاء من المرحلة الأولى "الإنشاءات الخرسانية" لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، كما يتم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، والانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية، والانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ويتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا، كما تم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 دور و5 بوديوم و 2 جراج.

من جانبه، قال المهندس نسيم سليم مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، إنه تمت إزالة عدد كبير من العمارات والعشوائيات، ومتبقي عدد قليل من المباني ستتم إزالتها، معقبا: "لن يتم الإبقاء سوى على مبنى الإذاعة والتلفزيون وكل ماهو ملك للدولة أو أماكن أثرية".



وأضاف مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه جار العمل على مشروع آخر وهو "أبراج النيل ماسبيرو"، والمطلة على الكورنيش، وهي عبارة عن 3 أبراج، بارتفاع 30 دورا، وبعدد وحدات يتخطى 500 وحدة، إلى جانب مشروع انشاء برج فندقي، وبرج سكني إداري، مطل على شارع الجلاء، مؤكداً أنه من اشتراطات امتلاك وحدة جديدة بالسكن البديل، هو وجود عقد ملكية للسكن القديم بالمنطقة، ويتم من خلال العقد تحديد المساحة الجديدة التي يستحقها المواطن.



ولفت إلى أن هناك مساحات مختلفة بـ الوحدات، وتحددها محافظة القاهرة من خلال لجان مختصة حددت قيمة التعويض لكل شخص والذى يعد كمقدم للوحدة السكنية، ويتم تقسيط ثمن الوحدة الجديدة على أقساط شهرية ، لمدة 30 عاما، مؤكداً أن الوحدات ستكون تشطيبا كاملا.

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