برعاية السيسي.. مؤتمر الإفتاء يكشف عن إنشاء مركز سلام لدراسات التطرف

كشف المؤتمر السادس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الستار عن المخطط التنفيذي لمشروع مركز سلام لدراسات التطرف، ومركز سلام لدراسات التطرف هو مركز ومنصة بحثية وأكاديمية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ودار الإفتاء المصرية، وتعني بدراسة وتحليل ومعالجة ظاهرة التطرف باسم الدين، ويرتكز مركز سلام على أسس علمية في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا.

وكشف المخطط التنفيذي لمركز سلام أن أهدافه تقوم على أساس تحقيق شمولية مواجهة التطرف والإرهاب عبر تناول الأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية والفكرية في عملية المكافحة، وتقديم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة، ومحاربتها والقضاء عليها، وصولًا إلى اعتبار مركز سلام مرجعية أكاديمية وفكرية عالمية في مواجهة التطرف والإرهاب.

و كشف المؤتمر عن عدد من المشروعات والإصدارات والفعاليات المخطط تنفيذها عن طريق المركز، وتشمل

أولا: معرض "أفشوا السلام" المتنقل لنبذ العنف والتطرف وهو عبارة عن معرض فني (جرافيك) يعمل في الجامعات والمدارس والمراكز التجارية والدينية لتجفيف منابع التشدد والتطرف، ونشر ثقافة الاعتدال والتعايش.

ثانيا: تأسيس وتدشين برنامج أكاديمي متخصص في مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب وذلك من خلال منح دبلومة متخصصة في مجال المكافحة وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية.

ثالثا: الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف، وهي ذاكرة متعددة اللغات، تضم كافة إصدارات التنظيمات التكفيرية والإرهابية المرئية والمقروءة والسمعية، وكذلك كافة الدراسات والكتب والأبحاث والتقارير المتعلقة بظاهرة التطرف والإرهاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات لعرض محتوى الذاكرة بأحدث طرق العرض التكنولوجية؛ لتكون الأولى والأكبر من نوعها في المنطقة لإفادة الباحثين والعاملين في مجال المكافحة وقايةً وعلاجًا.

رابعا: برنامج سلام الإلكتروني لمواجهة التطرف والإرهاب، وهو قاعدة بيانات ضخمة في مجال الأفكار والشخصيات والجماعات المتطرفة والعمليات الإرهابية، ويجري تحديثه على مدار الساعة، وذلك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والربط الشبكي بين كافة عناصر الظاهرة وأطرافها.

خامسا: الدليل التدريبي على مكافحة التشدد والتطرف، يستهدف هذا الدليلُ عقدَ دورات تدريبية عامة ومتخصصة لفئات المدرسين، وأمناء المكتبات، والدعاة والوعاظ الرسميين، والصحفيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني من خلال برامج وأنشطة تدريبية تؤهلهم للكشف عن السلوكيات المتطرفة ومواجهتها.

سادسا: مجلة سلام لدراسات التطرف وهي مجلة علمية محكَّمة فصلية، تقدِّم معالجاتٍ فقهيةً ونفسية واجتماعية وقانونية لظاهرة التطرف، يشترك في تحريرها العديدُ من الخبراء والمتخصصين لوضع برامج واستراتيجيات مكافحة التطرف.

سابعا: عقد مؤتمر التطرف الديني السنوي الأول بحلول نهاية العام الجاري، يَهدُف المؤتمر إلى الوقوف على كافة أطروحات التطرف المبررة لجرائمه، والرد عليها ردًّا رصينًا، انطلاقًا من أحكام الإسلام ومبادئه الكلية، ودور مصر الحضاري في تعزيز الوعي الديني؛ لتحقيق رؤية الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة في مواجهة التطرف والإرهاب.

ثامنا: المرجع المصري في دراسة التطرف ومواجهته ، وهو موسوعة علمية تهدُف إلى التعريف بالتطرف وتاريخه، والتوعية بمخاطره، وكيفية مواجهته بالحجة والبرهان؛ وذلك من خلال تحديد الأسباب المباشرة للتطرف والعنف من جهة، والأساليب والأدوات لمواجهة التطرف والعنف من جهة أخرى.



تاسعا: نشرة سلام الأسبوعية ، وهي نشرة رصدية لمتابعة كافة المستجدات والقضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب خلال الأسبوع، وتشمل عرض: (الأخبار – القضايا - الإنتاج الفكري للمركز - فعاليات مراكز الأبحاث… إلخ).

عاشرا: مبادرة جملة مفيدة المرئية، وهي سلسلة فيديوهات مرئية قصيرة تهدف إلى تفكيك الفكر المتطرف، ويقوم عليها مجموعة من المشايخ الشباب، وفنيو الجرافيك والتصوير المحترفين؛ لعرض المحتوى المرئي بشكل متميز.

حادي عشر: سلسلة سلام الشهرية، وهي مجموعة مختلفة من الإصدارات الشهرية التي تصدر بشكل منفصل أو مجمع، وتهدف إلى تغطية مجموعة من القضايا ذات الصلة بمكافحة التطرف والإرهاب، وتضم السلسلة ( سلسلة تصحيح المفاهيم المرصودة خلال شهر ، سلسلة تفنيد الفتاوى المتطرفة التي صدرت خلال شهر ، مؤشر الإرهاب الشهري، نشرة الإصدارات المتطرفة الشهرية، كتيب سلام الشهري).

ثاني عشر: التقارير وتقديرات الموقف، تعني بجملة من القضايا المعاصرة والجارية على المستوى الفكري أو الحركي أو التطبيقي والإعلامي، و تسعى لتقديم جملة من التوصيات المتعلقة بصناعة مكافحة التطرف، و تشمل أشكال مختلفة من المخرجات منها ( المقالات، التقارير، تقديرات الموقف، أوراق بحثية).

ثالث عشر: الدراسات والكتب، وهي مجموعة متنوعة من الدراسات المعمقة والتحليلية وكذلك الكتب والموسوعات الضخمة التي يعدها المركز لتفكيك وتفنيد تطور ظاهرة التطرف والإرهاب، وتقدم معالجات وقائية في إطار تأسيس نهج فكري وديني مصري واضح في عملية المكافحة والوقاية من التطرف وتداعياته.

رابع عشر: أنشطة التعاون الأكاديمي، يسعى المركز إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون الأكاديمية مع المراكز البحثية الدولية بالتنسيق مع الأجهزة المصرية، كما يستهدف تدشين عدد من الأنشطة مع الجامعات والكليات المعنية بدراسة التطرف، وكذلك تأسيس برنامج سلام الأكاديمي، وتشمل تلك الأنشطة مجموعة من الإصدارات والفاعليات والشراكات المتنوعة.

خامس عشر: الندوات والسيمنار العلمي، يعقد مركز سلام مجموعة الندوات والسيمنار العلمي ذات الطبيعة الخاصة داخل أروقة وقاعات الندوات بدار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين المركز والمتخصصين وخبراء مكافحة الإرهاب والتطرف.

سادس عشر: التدريب والاستشارة، يسعى المركز إلى تقديم خدمات التدريب والاستشارة الدينية في مجال دراسات التطرف والإرهاب، ويهدف المركز إلى ثقل مهارات الباحثين والمختصين والصحفيين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وإثراء القائمين على هذا المجال في مجال الاستشارات الفكرية والدينية، ويحاضر في تلك التدريبات عدد من الخبراء والمختصين في كافة المجالات الدينية والأمنية والنفسية والاجتماعية.

وكشف خطة المركز عن العمل على إطلاق موقع رسمي للمركز ليصبح منصة تفاعلية للباحثين والأكاديميين والمتخصصين، فيما سيطلق المركز عدد من صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسينشر المركز دليل استرشادي للتحرير والكتابة العلمية بداخله، فيما استعرض المؤتمر الخطة الخمسية لمشروعات المركز.