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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: سايلو فودز الصناعية تحقق منتجا غذائيا متكاملا وضبطا في الأسعار

النائب أحمد عبدالماجد
النائب أحمد عبدالماجد نائب

أشاد النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء بالإضافة إلى عدد من المشروعات بمدن الدلتا، مؤكدا أنها لها أهمية كبرى حيث تأتي في إطار اهتمام الرئيس بتوفير الغذاء الصحي للمصريين ، فضلا عن حرص الرئيس  على الوصول إلى منتج غذائي متكامل يحقق التوازن في الأسعار، من خلال تلك المصانع والمشروعات القومية التي يقوم بافتتاحها.

 

وأوضح عبد الماجد، في بيان له اليوم ، أن الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعد إنجازًا جديدًا يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي، ملفتا إلى  أنها خير  دليل على اهتمام الرئيس بكل أنواع المشروعات القومية التي تحقق جميع محاور التنمية، وتزيد من حجم الاستثمارات، لا سيما أن تلك المدينة الصناعية بالسادات تعزز قدرات الدولة الإنتاجية، وتخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة،  كما أنها تساهم  بشكل كبير في دعم حركة الاقتصاد المصري  وتحقيق التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة منذ السنوات الماضية وتوفير العديد من فرص عمل للشباب .

 

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تطرق الرئيس السيسي لعدة موضوعات هامة خلال حديثه اليوم من بينها الزيادة السكانية وخطورتها ، وظاهرة السمنة بين الطلاب التي يعانيها نحو ٤ ملايين طالب، وكذلك الأنيميا التي يعاني منها نحو ٨ ملايين طالب، وأيضًا التقزم الذي يعاني منه نحو ١.٣ مليون طفل، بجانب الحديث عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلي أن اقتحام الرئيس لتلك الملفات الشائكة التي يعاني منها ملايين المصريين يدل على الشجاعة والحرص على توفير حياة كريمة وصحة جيدة لجيمع المواطنين.
 

الرئيس السيسي الزيادة السكانية المشروعات القومية مدينة الصناعية الغذائية مدينة السادات زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

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