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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم وأكاديمية السويدي الفنية تطلقان مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون مشترك

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية والتى ستقام في إحدى المدارس القائمة في بورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكافة المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص.

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وقع البروتوكول الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة حنان الريحاني، الأمين العام لمؤسسة السويدى إليكتريك والرئيس التنفيذى لأكاديمية السويدى الفنية.

 

وقال الدكتور عمرو بصيلة، إن هذا البروتوكول مكمل للبروتوكول الذي تم توقيعه في 18 يونيو 2021 بين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتنفيذ مشروعات لدعم وتطوير التعليم الفنى فى محافظة بورسعيد ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظُهر فى التنمية المجتمعية بالمحافظة، والتي تأتى كواحدة من المبادرات التي ينفذها المشروع بالمحافظة منذ بدايته عام 2017، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتي أيوك "إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مارس عام 2017 لتنفيذ مبادرات اجتماعية وصحية بمحافظة بورسعيد.


 

وأضاف بصيلة أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية تتخصص في مجال نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، ومجال تشغيل وصيانة معدات الطاقة، بالإضافة إلى مجال الصيانة الكهربائية، وهي ثاني مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة بورسعيد، وتقدم للالتحاق بها ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة ممن أتموا الشهادة الإعدادية بمجموع يزيد عن 230 درجة من أبناء محافظات القناة ( السويس، بورسعيد، الإسماعيلية).
 

وأوضحت حنان الريحانى، أن مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد تسعى لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة كما تستهدف اجتذاب وتدريب ما لا يقل عن 264 طالب وطالبة سنويًا (20٪ منهم على الأقل من الفتيات) بحيث يصل إجمالي عدد الطلاب الذين سيتم منحهم فرصة تعليمية في المدرسة إلى 1056 طالب وطالبة خلال 4 سنوات هي فترة إتفاقية التعاون، سواء للتدريب على برامج التوظيف أو بناء قدرات القوى العاملة الحالية أو التدريبات للعاملين على نفقتهم الخاصة.

 

الجدير بالذكر، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية من خلال أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك، لتكون أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطلقها أكاديمية السويدى الفنية ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، لتطبيق المناهج وَفْقَ نظام الجدارات ولإنشاء وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة المدرسة، وأيضًا لتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المدعومة بالتطبيق العملي؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة سوق العمل.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم محافظ بورسعيد

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