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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يحق لمرضى السمنة تناول كافة أنواع الطعام؟.. خبيرة تكشف مفاجأة

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام في وقت متأخر ليلاً خاصة الوجبات السريعة.

 

وأضافت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك إحدى السيدات كانت تريد خفض وزنها بشكل كبير، وكانت تبكي من أجل تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن زوجها يهددها إذا لم تخفض وزنها، سيقوم بتطليقها، معقبة: "وارد يكون بيحفز زوجته بهذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر خطأ".

 

ولفتت إلى أن مريض السمنة يحق له تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على العنب أو التين أو المانجو، معقبة: "ممكن ناكل مانجا أو عنب مرة في الأسبوع مش في اليوم".

 

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم تناول كم كبير من السكريات، لأن هذا يضعف المناعة، كما أن هناك ضرورة للتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً.

وأشارت إلى ضرورة استبدال المياه الغازية بالعصائر، وتناول كميات كبيرة من المياه، لأنها تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.

 

ولفتت إلى أن النظام الغذائي الصحي لا يتم حرمان فيه المريض من نوع معين من الطعام، ولكن عليه أن يتبع مدرسة النوعيات وليس الكميات، حتى لا يشعر المريض بالحرمان.

 

 

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