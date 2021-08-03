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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلميذة ابتدائي بالفيوم تفوز فى المشروع الوطني للقراءة

التلميذة ملك محمد
التلميذة ملك محمد الاولى على الجمهورية

فازت التلميذة ملك محمد شعبان محمود - الصف الثاني الابتدائي - مدرسة الغريب للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطني للقراءة.

 ويتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للتلميذة ملك الفائزة على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية، الأستاذ صلاح رجب مدير إدارة الجودة ، و علا على بسيوني مشرف الطالبة، و شيماء صابرعضو لجنة التحكيم، و صلاح ميلاد مدير مدرسة الغريب ، والدكتور أمين الطويل منسق عام المشروع بإدارة سنورس التعليمية.

 

 

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الثانى الابتدائى المشروع الوطني القراءة

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