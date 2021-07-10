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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الفيوم يعقد إجتماعا طارئا مع رؤساء لجان الثانوية العامة

وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم أثناء الاجتماع

 

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية والإدارة التعليمية.

 

كما أشار دكتور أكرم حسن وكيل الوزارة إلى تطبيق كافة تعليمات الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة ، حيث شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة،

 مشيرًا إلى أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، مؤكدًا أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا. 

وفي سياق متصل، تم تنظيم إجتماع طارئ مع رؤساء لجان الثانوية العامة بالفيوم تحت إشراف ومتابعة دكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وبحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم وعدد من مسئولى تعليم الفيوم وغرفة العمليات بالمديرية ، بقاعة المسرح بديوان المديرية، تم  التأكيد على التعليمات الواردة بالوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة

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وكيل تعليم الفيوم اجتماع طارئ رؤساء لجان القثانوية العامة

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