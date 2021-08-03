ضمن مبادرة حياة كريمة.. قصور الثقافة تواصل تقديم أنشطتها بقرى ساحل سليم

تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية للمواطنين والعمل على رفع المستوى الثقافى من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

أقام قصر ثقافة ساحل سليم ورشة بعنوان "ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة " وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، قدم خلالها أ. د. محمد حسين صالح عضو المجلس القومي للمرأة رؤية جوهرية عن كيفية الربط بين المشاريع الصغيرة والريادة، لتحسين المهارات والكفاءات والتعرف على المشاريع الصغيرة، كونها تشكل ميدانا إنتاجيا وتسويقيا، ولما للريادة من دور هام وبارز في تطوير أفكار هذه المشاريع وقدراتها، بحيث تصبح مشاريع أعمال ناجحة وتأخذ أبعاد وقدرات تضمن لها الاستمرارية والتطور، وحتى تصبح نواة لمشاريع كبيرة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي، كما أوضح الفرق بين المشاريع الصغيرة والريادة وكيفية القدرة على إدارة هذه المشاريع التنموية والخدمية، وقد ناقش مع الحضور كيفية عمل دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع؛ كما أستمرت فعاليات ورشة السجاد بجانب ورشة التلي وورشة الخيامية.

وبمركز شباب قرية الشامية أقيمت عدة ورش فنية لأهالي القرية، تضمنت ورش "أشغال حلي، حكي لأطفال القرية، كيفية صنع شنط من شرائط الساتان، الطرق علي النحاس، عجينة السيراميك"، بالإضافة لمشاهدة لجنة اكتشاف المواهب المشكلة من فرع ثقافة أسيوط مواهب الأطفال في مختلف المجالات، كما اقامت الدكتورة كريمة الحفناوي حوار مع الحضور من أهالي القرية حول قضايا تعليم الفتيات، وزواجهن في سن صغيرة، وما هى فرص العمل المتاحة لهن، ودور المشروعات الصغيرة في إتاحة هذه الفرص، متطرقة إلي أهمية العمل العام التطوعي والمشاركة فيه، ومؤكدة علي أهمية مبادرة حياة كريمة ومشاركة وزارة الثقافة فيها لبناء الإنسان المصري، وقدمت د. حنان موسي مداخلة حول أهمية إتاحة فرص العمل، مؤكدة علي أهمية أن يكون الإنسان مؤهلا للعمل الذي يريد التقدم لشغله، ثم قدمت فرقتي الاراجوز المصري (بقيادة محمد عبد الفتاح) والعرائس عروضها الفنية، تلاها عرض فنى لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.