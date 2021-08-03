رئيس الشيوخ: المواطن لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه

عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، عن فخره واعتزازه بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ" لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، مؤكدًا علي أن الفخر كل الفخر أن نجلس اليوم لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل.



جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب و ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.



وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الكمال لله واحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانقعاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، ولا نقول أننا وصلنا للكمال ولكننا نشخص الأمور فى نصابها الصحيح الأن بالإيجابيات والسلبيات، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.



ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلي أن المواطن في الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الإختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر في ضوء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ ، متطرقا بحديثه أيضا إلي التجاوب الكبير الذي تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.



وتطرق رئيس حزب مستقبل وطن بحديثه لأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مؤكدا علي أن الأداء مختلف والجميع وضع مصلحة الوطن علي أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدا علي أن شهادته في حزب مستقبل وطن مجروحة، ولكن أداءه كان مميز ومختلف وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة.



وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي أن حزب مستقبل وطن قام بدور كبير بدور الانعقاد الأول ونجح في تغير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة تحت قبة البرلمان، وردود فعل المنصات بما يرتقي بالعمل البرلماني من جميع أطرافه، بحيث لمسنا مشاركة حقيقة من الأعضاء في مهامهم البرلمانية قائلا:" حرصنا علي تغير رؤية نواب البرلمان تجاه مهامهم الحقيقة تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ وأنهينا عصر أننا نجيب النواب من البهو والجميع أصبح متفهم لدوره ونسب الحضور أصبحت أعلي من الماضي".



ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلي أن حاسة عضو مجلسي النواب والشيوخ إختلفت عن الماضي بشأن مهامه النيابية والجميع أصبح مقدر دوره وموقف الذي يأخذه من أجل الوطن والمواطن"، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا علي أنه قام بدوره علي أفضل كفاءة وكل عضو حصل علي حقه في التعبير عن رؤيته وموقفه.

