عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ: المواطن لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، عن فخره واعتزازه بمشاركته بندوة "انجازات مجلسي النواب والشيوخ"  لدعم الوطن بمقر حزب مستقبل وطن، مؤكدًا علي  أن الفخر كل الفخر أن نجلس اليوم لنراجع الماضي من أجل مستقبل أفضل.


جاء ذلك فى كلمته بندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ  لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب و ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة،بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.


وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الكمال لله واحده، ولا نقول أننا بلغنا الكمال، ولكن أداءنا بدور الانقعاد الأول بالفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، مبشر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلاشك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضي، ولا نقول أننا وصلنا للكمال ولكننا نشخص الأمور فى نصابها الصحيح الأن بالإيجابيات والسلبيات، والفخر أن نعترف بوجود الإيجابيات والسلبيات.


ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلي أن المواطن في الشارع لمس الأداء المختلف للبرلمان بغرفتيه، ونحن أصبحنا أمام شعب له حس سياسي مختلف، والمواطن يلمس الإختلاف والصورة المختلفة عن الحياة البرلمانية في مصر في ضوء دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ ، متطرقا بحديثه أيضا إلي التجاوب الكبير الذي تم ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.


وتطرق رئيس حزب مستقبل وطن بحديثه لأداء الأحزاب تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مؤكدا علي أن الأداء مختلف والجميع وضع مصلحة الوطن علي أولوياته دون النظر لمصلحته الشخصية، مؤكدا علي أن شهادته في حزب مستقبل وطن مجروحة، ولكن أداءه كان مميز ومختلف وجميعنا نطمع للأفضل والأحسن خلال الفترة المقبلة.


وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي أن حزب مستقبل وطن قام بدور  كبير بدور الانعقاد الأول ونجح في تغير رؤية الأعضاء عن مهامهم الحقيقة تحت قبة البرلمان، وردود فعل المنصات بما يرتقي بالعمل البرلماني من جميع أطرافه، بحيث لمسنا مشاركة حقيقة من الأعضاء في مهامهم البرلمانية قائلا:"  حرصنا علي تغير رؤية نواب البرلمان تجاه مهامهم الحقيقة تحت قبة مجلسي النواب والشيوخ وأنهينا عصر أننا نجيب النواب من البهو والجميع أصبح متفهم لدوره ونسب الحضور أصبحت أعلي من الماضي".


ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلي أن حاسة عضو مجلسي النواب والشيوخ إختلفت عن الماضي بشأن مهامه النيابية والجميع أصبح مقدر دوره وموقف الذي يأخذه من أجل الوطن والمواطن"، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  مؤكدا علي أنه قام بدوره علي أفضل كفاءة وكل عضو حصل علي حقه في التعبير عن رؤيته وموقفه.
 

رئيس مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن دور الانقعاد الأول مجلس النواب السلطة التشريعية

ترشيحاتنا

مقتل ضابط شرطة في إطلاق نار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية

منها الآداب .. رئيس جامعة القاهرة يحدد الكليات المؤهلة للفتوى

سفير تونس بالقاهرة لـ«صدى البلد»: نقدر عاليا موقف القيادة المصرية الداعم لنا

أحمد موسى يشكر المعلق الجزائري حميد لبراوي: شكرا على عروبتك

مش بنخاف.. أحمد موسى يصفق لمنتخب اليد بعد التأهل لنصف نهائي الأولمبياد

تامر أمين : أبطالنا بكرة اليد المصرية عملوا سيمفونية رائعة أمام ألمانيا..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد برلماني بشأن رفع سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش الجديد بعد توجيهات السيسي .. (توقعات)

لليوم الثانى .. الأحمال الكهربائية تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ سنوات

تكريم رغيف الخبز.. أول رد للفلاحين بعد إعلان السيسي نيته لرفع سعره

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

فيديوجراف.. سعر الرغيف وصحة المواطنين في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

اﻟﻤﺰﻳﺪ