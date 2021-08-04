عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق .. قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية في هذه الكليات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2021

التعليم العالي: 

قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية في هذه الكليات

استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق

 

يترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق تنسيق 2021 ، للتعرف على ما ينتظرهم من كليات وقواعد هامة ، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ولم تختلف عن تنسيق العام الماضي .

 

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أنه تم تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بالكليات من حملة الثانوية العامة.

 

وأضاف المصدر، أنه يستثنى من ذلك كليات التكنولوجيا والتعليم باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها ، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية ( نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان ) والثلث الباقي يكون الطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات ، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

وأوضح أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم السماح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية.

وتابع : "سيتم العمل على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض".

وأكد أنه سيتم السماح للطلاب الحالصين على الشهادت الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن قواعد اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية، وفقا للنظام المعمول به في قواعد التنسيق وهو ما سيحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022، والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 

كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.

الدبلومات الفنية الثانوية العامة التعليم العالي اختبارات القدرات وزارة التعليم العالى المجلس الاعلى للجامعات جامعة حلوان التكنولوجيا والتعليم طلاب الدبلومات الفنية مجلس الأعلى للجامعات مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

ترشيحاتنا

النقل في عهد السيسي .. شبكة طرق وكباري متكاملة.. ومشروعات تنفيذ لأول مرة بمصر|صور

ظنوا أنه مات في حادث طائرة.. رجل يعود إلى أسرته بعد غياب 45 عامًا

مريض بـ الهيموفيليا: لا يوجد شفاء تام.. وتأخر العلاج يؤدي لمشكلات بالمفاصل..فيديو

شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر.. وهذا رد فعل أسرته

انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. والشركة ترد

علامات تدل على تلف فلتر الهواء؟ اعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ