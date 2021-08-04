أخبار التعليم.. تلميذة ابتدائي بالفيوم تفوز في المشروع الوطني للقراءة.. "سموم جامعة بنها": استقبلنا 315 حالة في يوليو

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تلميذة ابتدائي بالفيوم تفوز فى المشروع الوطني للقراءة





فازت التلميذة ملك محمد شعبان محمود - الصف الثاني الابتدائي - مدرسة الغريب للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطني للقراءة.



توصيات أسبوع العلم بكلية البنات جامعة عين شمس

خرج أسبوع العلم الذى نظمته كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس فى الفترة من 25 – 28 يوليو 2021 تحت رعاية أ.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ. د. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس وأ.د. رقيه شلبي عميد الكلية البنات جامعة عين شمس

7 أغسطس.. بدء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التمريض جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة سحر موسى سليمان، عميد كلية التمريض جامعة عين شمس، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض الدمرداش وعين شمس التخصصي من طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١.



جامعة حلوان : نعمل على إدخال برامج جديدة للكليات تستهدف سوق العمل



تستعد جامعة حلوان لاستقبال طلاب الثانوية العامة و الدبلومات الفنية و الطلاب الوافدين بالعديد من كلياتها المتميزة للعام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ،وقد اعلنت الجامعة عن العديد من البرامج الفريدة و المتميزة التى تمتلكها بكلياتها المختلفة .



"سموم جامعة بنها": استقبلنا 315 حالة في يوليو





أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها التقرير الشهرى للحالات التى استقبلها المركز خلال شهر يوليو الماضى، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات



جامعة الفيوم تعلن فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية لعام 2021/ 2022



علن الدكتور محمد سعيد أبو الغار، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات الجدد والقدامى اعتبارا من ١ أغسطس

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني ومعملين للكيمياء الحيوية

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمركز البحوث والدراسات العلمية بكلية العلوم ومعملين للكيمياء الحيوية لطلاب البكالوريوس ، يرافقه الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة طنطا .. السبت المقبل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن بدء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية (قسمي التربية الفنية -والتربيةالموسيقية ) وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 فقط، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 19 أغسطس الجارى.



"مصر للعلوم والتكنولوجيا" تستعد للاحتفال باليوبيل الفضي للجامعة

تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للاحتفال بـ "اليوبيل الفضى"، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، حيث يواكب هذا العام مرور 25 عاما على إنشائها، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، والتى يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخى.