عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض طفل فى حلوان

صدى البلد

تنظر اليوم الاربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس؛ محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب "طفل"  في حلوان.

صدر  القرار  برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم مدرب كرة قدم، في غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل، وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلي مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه، وبطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسة بما دفعه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلي مسكنه. 

وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين،  أولهما بانه أشهر في وجهه سلاحا أبيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه، فامتثل المجني عليه إلي أمره، ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فأمتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه، واعتدى عليه، وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.
 

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس هتك عرض لاعب

ترشيحاتنا

إسرائيل تطالب مجلس الأمن بإصدار إدانة شديدة اللهجة لإيران

نماذج ملهمة.. «جيهان» هزمت إعاقتها وفازت ببطولات في رفع الأثقال وألعاب القوى.. شاهد

حرب الإعلامي والفنان .. حكاية الأزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسيلي: صومعة أبو صوير تسع 30 ألف طن بتكلفة 150 مليون جنيه

أخبار التكنولوجيا| انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

السكة الحديد: سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من قطار القاهرة - أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

ينحرف بشدة.. مَيَلَان لـ عقار جديد يثير الذعر في الإسكندرية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ