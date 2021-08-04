أهالي نزلة أسمنت بالمنيا: السيسي حقق أحلامنا في حياة كريمة.. والعمال: نسابق الزمن لإنهاء المشروعات

تحولت قرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا إلى قرية متكاملة الخدمات بعد إدراجها بمبادرة "حياة كريمة" حيث حظيت القرية بالعديد من المشروعات التي كانت حلم لأبنائها كالصرف الصحي ومجمع الخدمات وتوسعة المدرسة.

وعبر أهالي القرية عن سعادتهم الكبيرة بحجم المشروعات وسرعة الإنجاز وإتقان العمل، موضحين أن مشروعات "حياة كريمة" كانت أحلام بالنسبه لهم وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحقق احلام أهالي القرية.



وقال أحمد رمضان أحد العاملين بمحطة الصرف الصحى بالقرية: "نعمل ما يزيد عن 12 ساعة يوميا داخل المشروع من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وأن عملنا هو عمل آبار من أجل محطة الصرف التي يتم تنفيذها بالقرية، وأضاف أننا نحصل على ساعة واحدة للراحة من أجل تناول الطعام ثم بعدها نواصل العمل".

وأضاف خليل شعبان أحد أهالى القرية، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة جميلة إعادت الحياة لنا فى القرية، خاصة مشروع الصرف الصحى والذى كنا نعانى منه لسنوات طويلة لكن مع المبادرة أصبح الحلم واقع ونحن الآن نرى العمل أمام أعيننا وان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول أحلامنا إلى واقع فهذة المشروعات كنا نطالب بها منذ عشرات السنين لكي نعيش حياة كريمة وجاء الرئيس ونفذها وحقق أحلامنا.

وقال أسامة يحيى أحد الأهالي: “حياة كريمة غيرت حياتنا فى القرية فقد تم تطوير الوحدة الصحية إلى جانب مجمع المصالح وعدد من الخدمات الأخرى التى يجرى فيه العمل بشكل سريع، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحى و التى نرى العمال يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز العمل بها في الزمن المحدد”.

وقال صلاح فرغلي “عامل”: “إنه تم الانتهاء من الصبه الخرسانية بمشروع مجمع الخدمات وكذلك أعمال الحدادة الخاصة بالأعمدة”.

وأضاف قائلا: “أوشكنا على الانتهاء من عمل الحديد ونسابق الزمن من أجل الانتهاء والتسليم فى الموعد وقبل المواعيد المحددة سوف ننتهى من عملنا، وقال هناك تعليمات بمواصلة العمل بشكل مستمر”.

ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز أبو قرقاص، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

أكد المحافظ، أنه يتابع بشكل شخصي، يومياً، كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافى، وإزالة أي معوقات قد تحدث، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه.

وأوضح أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

وشدد القاضي على ضرورة المتابعة المستمرة الجدية على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدي صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الاعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.

تابع المحافظ خلال جولته بمركز ابوقرقاص الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة أولاد جويد كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة السلام الإعدادية بقرية جريس وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها بقرية نزلة اسمنت، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وقطعة أرض فضاء، تم اختيارها لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة مدرسة نزلة اسمنت للتعليم الأساسي، والتي تم الانتهاء منها، وتم تسليمها مبدئياً.

والتقى المحافظ خلال الجولة، بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في تلك القري، مؤكداً أنه على تواصل دائم مع جميع المواطنين، للعمل على حل كافة المشكلات وتحقيق، حياة كريمة حقيقية لهم.