عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي نزلة أسمنت بالمنيا: السيسي حقق أحلامنا في حياة كريمة.. والعمال: نسابق الزمن لإنهاء المشروعات

مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي بنزلة أسمنت بأبوقرقاص

تحولت قرية نزلة أسمنت التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا إلى قرية متكاملة الخدمات بعد إدراجها بمبادرة "حياة كريمة" حيث حظيت القرية بالعديد من المشروعات التي كانت حلم لأبنائها كالصرف الصحي ومجمع الخدمات وتوسعة المدرسة.

 

وعبر أهالي القرية عن سعادتهم الكبيرة بحجم المشروعات وسرعة الإنجاز وإتقان العمل، موضحين أن مشروعات "حياة كريمة" كانت أحلام بالنسبه لهم وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحقق احلام أهالي القرية.


وقال أحمد رمضان أحد العاملين بمحطة الصرف الصحى بالقرية: "نعمل ما يزيد عن 12 ساعة يوميا داخل المشروع من أجل إنجاز المشروع في الوقت المحدد وأن عملنا هو عمل آبار من أجل محطة الصرف التي يتم تنفيذها بالقرية، وأضاف أننا نحصل على ساعة واحدة للراحة من أجل تناول الطعام ثم بعدها نواصل العمل".

 

وأضاف خليل شعبان أحد أهالى القرية، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة جميلة إعادت الحياة لنا فى القرية، خاصة مشروع الصرف الصحى والذى كنا نعانى منه لسنوات طويلة لكن مع المبادرة أصبح الحلم واقع ونحن الآن نرى العمل أمام أعيننا  وان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول أحلامنا إلى واقع فهذة المشروعات كنا نطالب بها منذ عشرات السنين لكي نعيش حياة كريمة وجاء الرئيس ونفذها وحقق أحلامنا.

 

وقال أسامة يحيى أحد الأهالي: “حياة كريمة غيرت حياتنا فى القرية فقد تم تطوير الوحدة الصحية إلى جانب مجمع المصالح وعدد من الخدمات الأخرى التى يجرى فيه العمل بشكل سريع، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحى و التى نرى العمال يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز العمل  بها في الزمن المحدد”.

 

وقال صلاح فرغلي “عامل”: “إنه تم الانتهاء من الصبه الخرسانية بمشروع مجمع الخدمات وكذلك أعمال الحدادة الخاصة بالأعمدة”.

 

وأضاف قائلا: “أوشكنا على الانتهاء من عمل الحديد ونسابق الزمن من أجل الانتهاء والتسليم فى الموعد وقبل المواعيد المحددة سوف ننتهى من عملنا، وقال هناك تعليمات بمواصلة العمل بشكل مستمر”.

 

ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز أبو قرقاص، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

أكد المحافظ، أنه يتابع بشكل شخصي، يومياً، كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافى، وإزالة أي معوقات قد تحدث، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه.

وأوضح أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

وشدد القاضي على ضرورة المتابعة المستمرة الجدية على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدي صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الاعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.

 

تابع المحافظ خلال جولته بمركز ابوقرقاص الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية نزلة أولاد جويد كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة السلام الإعدادية بقرية جريس وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها بقرية نزلة اسمنت، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وقطعة أرض فضاء، تم اختيارها لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة مدرسة نزلة اسمنت للتعليم الأساسي، والتي تم الانتهاء منها، وتم تسليمها مبدئياً.

 

والتقى المحافظ خلال الجولة، بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في تلك القري، مؤكداً أنه على تواصل دائم مع جميع المواطنين، للعمل على حل كافة المشكلات وتحقيق، حياة كريمة حقيقية لهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة مركز ابوقرقاص اتقان العمل مشروعات حياة كريمة محطة الصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروع الصرف الصحي اخبار المنيا اخبار المحافظات اخبار محافظة المنيا قرية نزلة اسمنت

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل توافر 52 فرصة عمل في المنيا

صحة المنيا تحرر 352 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

ترشيحاتنا

بسبب الإصلاح الاقتصادي.. الإشادات الدولية تتوالى على مصر وتوقعات بتعافٍ أكبر خلال 4 سنوات

ارتفاع إصابات بـ كورونا.. تشديد القيود المفروضة في إسرائيل

7 أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث

سيناريو مستمر.. البحر ساحة حرب لإسرائيل وإيران

تسليم 1700 سيارة جديدة بمشروع الإحلال والتجديد خلال أغسطس| تفاصيل

لإحداث تغيير ملحوظ وسريع.. محافظ القاهرة: سنعمل طوال اليوم لتحقيق رضا المواطن عن النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

التعليم: لن ندلي بتصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

السيسي: عاوزين ننجب أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ