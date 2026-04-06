التضامن تنظم سلسلة من التدريبات لتنمية مهارات الاتصال للعاملين بالوزارة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية، وبالشراكة مع الغرفة التجارية الأمريكية بمصر من خلال مركز التدريب والتطوير، سلسلة من التدريبات التفاعلية التى تهدف إلى تنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال للعاملين بالصفوف الأمامية بوزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة مقدمي الخدمات وتحسين جودة التواصل مع المستفيدين.

ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" (EOSD)، والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تنفذه بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، ويستهدف تعزيز بناء القدرات ورفع كفاءة نحو 450 من العاملين مقدمي الخدمة بالديوان العام والمديريات بما يضمن مستوى متميزًا من التفاعل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعّال.

وافتتح فعاليات التدريب راندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب- الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا حامد استشاري أول ومسؤول مكون بناء القدرات والتنمية المؤسسية بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى.

وشهدت محافظة القاهرة انطلاق فعاليات النسخة الأولي للبرنامج التدريبي بمشاركة نحو 30 متدربا من العاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي بالقاهرة والقليوبية باستهداف تنمية مهارات العاملين على مهارات التعامل مع الجمهور بما يعزز من صورتهم المهنية ويزيد من رضا الجمهور عن الخدمة المقدمة فى الإطار المؤسسي.

وتناول التدريب عددا من المحاور الخاصة باستراتيجيات التواصل الفعال ومهارات الاتصال وكيفية التحكم في الذات والقدرة على الثبات الانفعالي التعامل مع الشكاوي والمواقف الصعبة بصورة ودية مع الجمهور والمتعاملين بما يعكس صورة إيجابية عن المنشأة ،استخدام مهارات الحوار وأساليب الاتصال المناسبة وبشكل متوازى شهدت محافظة الاسماعيلية بدء اعمال التدريب لموظفى مديريات التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية و السويس وجنوب سيناء،

جدير بالذكر أن مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" (EOSD) المنفذ فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتعزيز بناء القدرات يشمل عدة محاور رئيسية وهى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتمكين الشباب والتوعية بالصحة الإيجابية والمساواة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم حملات توعية موجهة للشباب، فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمي ومكون والحماية الاجتماعية المرتكزة على المساواة.