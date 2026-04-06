قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
هل الدعاء يغير القدر؟.. علي جمعة يوضح تأثير الدعاء
بقوة 420 حصانًا.. سوبارو تطرح جيتاواي 2027| صور
طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت
مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تنظم سلسلة من التدريبات لتنمية مهارات الاتصال للعاملين بالوزارة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية، وبالشراكة مع الغرفة التجارية الأمريكية بمصر من خلال مركز التدريب والتطوير، سلسلة من التدريبات التفاعلية التى تهدف إلى تنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال للعاملين بالصفوف الأمامية بوزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة مقدمي الخدمات وتحسين جودة التواصل مع المستفيدين.

ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" (EOSD)، والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تنفذه بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، ويستهدف تعزيز بناء القدرات ورفع كفاءة نحو 450 من العاملين مقدمي الخدمة بالديوان العام والمديريات بما يضمن مستوى متميزًا من التفاعل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعّال.

وافتتح فعاليات التدريب راندا حنا مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب- الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا حامد استشاري أول ومسؤول مكون بناء القدرات والتنمية المؤسسية بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية  بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى.

وشهدت محافظة القاهرة انطلاق فعاليات النسخة الأولي للبرنامج التدريبي بمشاركة نحو 30 متدربا من العاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي بالقاهرة والقليوبية باستهداف تنمية مهارات العاملين على مهارات التعامل مع الجمهور بما  يعزز من صورتهم المهنية ويزيد من رضا الجمهور عن  الخدمة المقدمة  فى الإطار المؤسسي.

وتناول التدريب عددا من المحاور الخاصة  باستراتيجيات التواصل الفعال ومهارات الاتصال وكيفية التحكم في الذات والقدرة على الثبات الانفعالي التعامل مع الشكاوي والمواقف الصعبة بصورة ودية مع الجمهور والمتعاملين بما يعكس صورة إيجابية عن المنشأة ،استخدام مهارات الحوار وأساليب الاتصال المناسبة وبشكل متوازى شهدت محافظة الاسماعيلية بدء اعمال التدريب لموظفى مديريات  التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية و السويس وجنوب سيناء،

جدير بالذكر أن مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" (EOSD) المنفذ فى إطار التعاون المشترك بين  وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتعزيز بناء القدرات  يشمل عدة محاور رئيسية وهى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتمكين الشباب والتوعية بالصحة الإيجابية والمساواة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم حملات توعية موجهة للشباب، فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمي ومكون والحماية الاجتماعية المرتكزة على المساواة.

وزارة التضامن الوكالة الألمانية الحكومة الغرفة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

لجنة الإدارة المحلية

بعد 10 سنوات من تقديمه.. أبرز اعتراضات النواب والأحزاب على مشروع قانون الإدارة المحلية

النائب أحمد عبدالجواد

مستقبل وطن يرحب بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

مجلس النواب

غذاء مشع مقابل غرامة؟.. تحرك برلماني لحظر التصالح في الجرائم النووية

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد