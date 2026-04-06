قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
هل الدعاء يغير القدر؟.. علي جمعة يوضح تأثير الدعاء
بقوة 420 حصانًا.. سوبارو تطرح جيتاواي 2027| صور
طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت
مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا
قبل موسم الزراعة.. 15 ألف شيكارة تقاوي قطن جاهزة للتسليم للمزارعين

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة أعمال تجهيز وإعداد بذور محصول القطن،  والتأكد من جاهزيتها ووصولها إلى المزارعين، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة، من خلال مركز البحوث الزراعية تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، وتوفيرها مبكرا بالجمعيات الزراعية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل

 وتابع الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن،  أعمال تجهيز وإعداد بذور المزارع المعاونة والتأكد من جاهزيتها ووصولها إلى المزارعين، حيث تفقد مدير المعهد، محلج تقاوي الأساس بسخا بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة الانتهاء من عمليات الغربلة والتجهيز والتعبئة لبذور المزارع المعاونة لعدد من أصناف القطن.

وشملت الأصناف : سوبر جيزة 94، سوبر جيزة 86، سوبر جيزة 97، إكسترا جيزة 92، إكسترا جيزة 96، بالإضافة إلى أصناف التعاقدات الخاصة وهي: إكسترا جيزة 45، إكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 87.

وأكد يحيى جاهزية أكثر من 15 ألف شيكارة من تقاوي المزارع المعاونة لهذه الأصناف، والتي يمكن أن تنتج عند زراعتها نحو 100 ألف قنطار قطن، بما يعادل حوالي 45 ألف أردب من تقاوي الأساس، والتي يمكن بعد تجهيزها واعتمادها استخدامها في زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان من تقاوي معتمد (درجة أولى).

وأشار  مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المعهد لزيادة معامل الإكثار والتوسع في المزارع المعاونة، بما يساهم في زيادة كميات تقاوي الأساس وتقليل مدة تداول السلالات في الزراعة العامة إلى أقل من ثلاث سنوات، الأمر الذي يحقق أعلى درجات الثبات الوراثي للأصناف من حيث الإنتاجية وجودة الألياف.

وأضاف أن القطن المصري يحافظ على مكانته المتميزة عالميا، حيث يتم تصدير أصنافه إلى 23 دولة، تأتي في مقدمتها الهند، تليها باكستان ثم الصين، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة الأقطان المصرية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها في دعم منظومة إنتاج التقاوي وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

لجنة الإدارة المحلية

بعد 10 سنوات من تقديمه.. أبرز اعتراضات النواب والأحزاب على مشروع قانون الإدارة المحلية

النائب أحمد عبدالجواد

مستقبل وطن يرحب بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

مجلس النواب

غذاء مشع مقابل غرامة؟.. تحرك برلماني لحظر التصالح في الجرائم النووية

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

