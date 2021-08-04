ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-8 2021 في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

عيار 24 904 إلى 906

عيار 22 829 إلى 831

عيار 21 791 إلى 793

عيار 18 678 إلى 680

عيار 14 527 إلى 529

عيار 12 452 إلى 453

الاونصة 28,114 إلى 28,185

الجنيه الذهب 6,328 إلى 6,344

الكيلو 904,000 إلى 906,286

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.