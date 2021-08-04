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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-8 2021

ارشيفيه
ارشيفيه

ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-8 2021 في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

عيار 24  904 إلى 906
عيار 22  829 إلى 831
عيار 21  791 إلى 793
عيار 18  678 إلى 680
عيار 14  527 إلى 529
عيار 12  452 إلى 453
الاونصة  28,114 إلى 28,185
الجنيه الذهب  6,328 إلى 6,344
الكيلو  904,000 إلى 906,286

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14

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