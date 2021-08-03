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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث| حركة تنقلات لمباحث القاهرة.. تحقيقات موسعة في إدارة إستوديو بدون ترخيص

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الاخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

 

بالأسماء.. إعلان حركة تنقلات مباحث القاهرة
اعتمدت الإدارة العامة لـ مباحث القاهرة، حركة تنقلات رؤساء المباحث تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة.

 

تحقيقات موسعة في إدارة استوديو تسجيلات صوتية بدون ترخيص ببولاق الدكرور
تجري النيابة العامة ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة في إدارة أحد الأشخاص لأستوديو تسجيل صوتي مستخدما وحدات مونتاج ببرامج مقلدة.

 

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين ببحيرة فارون .. صور
أصيب 14 شخصًا، منذ قليل ،فى  حادث تصادم ميكروباص بملاكي،  أمام شركة المحلات ببحيرة قارون  بمحافظة الفيوم.. كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من  الدكتور هانى لملوم مدير عام الاسعاف المصرية بمحافظة الفيوم  بالحادث .

 

النيابة الإدارية تحيل رئيس ضرائب شبرا الخيمة ومسئولين للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول ومسئولين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 46 و 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية

 

بالأسماء .. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائرى بالغردقة
أصيب 10 أشخاص ، مساء اليوم الثلاثاء ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي بطريق الدائري الأوسط فى منطقة  خلف مبارك ١١، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ونقلهم لمستشفى الغردقة العام .

مباحث القاهرة النيابة العامة النيابة العامة ببولاق الدكرور

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