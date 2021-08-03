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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين ببحيرة فارون .. صور

السيارة الملاكى التى
السيارة الملاكى التى اصطدمت بالحادث

أصيب 14 شخصًا، منذ قليل ،فى  حادث تصادم ميكروباص بملاكي،  أمام شركة المحلات ببحيرة قارون  بمحافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من  الدكتور هانى لملوم مدير عام الاسعاف المصرية بمحافظة الفيوم  بالحادث .

تبين من التحقيقات تصادم  سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي  ، مما أسفر عن أصابة  14 شخصا من الركاب بأصابات متعددة .

انتقلت 8 سيارت  اسعاف  الى مكان الحادث ، وتم نقل جميع المصابين الى مستشفى  الفيوم العام  للعلاج تحت أشراف  الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم .

تم تحرير محضر بالحادث ،  وأحيل الي النيابة العامة التى تولت  التحقيق.

 

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اصابة 14 شخصا حادث تصادم سيارتين بحيرة قارون

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