إصابة 6 أشخاص وإنقاذهم من الغرق فى انقلاب توك توك ببحر سنهور بالفيوم

تمكن أهالي عزبة عبدالله عليوة التابعة لقرية سنهور مركز سنورس من إنقاذ ستة أشخاص سقط بهم توك توك ببحر سنهور أدي إصابة من فيهم وإنقاذهم من الغرق



تلقي اللواء رمزي بسيونى مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور بورود إشارة من هيئة إسعاف الفيوم بحدوث انقلاب توكتوك ببحر سنهور عند عزبة عبدالله عليوة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور برئاسة المقدم محمدعشري رئيس مباحث مركز سنورس وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب توك توك في بحر سنهور وإصابة ستة أشخاص كانو يستقلونها واستطاع شباب القرية فور سقوط التوك توك بانقاذهم من الغرق وسحب التوك توك لخارج البحر بواسطة أحد اللوادر.

وتم نقل المصابين بسيارات الاسعاف بأشراف الدكتور هانى لملوم مدير عام هيئة الاسعاف المصرية فرع الفيوم إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.