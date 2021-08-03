أحمد موسى عن بداية علاج المصابين بضمور العضلات: ربنا يكرمك يا ريس

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اليوم البدء في حقن أول طفلة مصابة بضمور العضلات الشوكي بالعلاج الجيني بمعهد ناصر، مضيفا:" علاج ضمور العضلات الشوكي باهظ الثمن والرئيس السيسي أعلن ان الدولة سوف تعالج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” ربنا يكرم الرئيس السيسي الذي قرر أن يعالج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" تم إنشاء مركز متخصص لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي وهناك إجراءات محددة وتجهيزات داخل المركز من اجل علاج الأطفال المصابين بضمور العضلات".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" شكرا للرئيس السيسي على تحمل الدولة تكاليف علاج الاطفال المصابين بضمور العضلات والرئيس السيسي رجل محترم خد قرار لعلاج أطفال مصر".

توفير العلاج الجيني لمصابي ضمور العضلات الشوكي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الجيني، وذلك اليوم، الثلاثاء، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الچيني.

وأشار مجاهد إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل ٤٨ ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت (صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

ولفت مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.