سبع بحور.. شيما هلال تنتطر طرح أحدث أغانيها غدا

يُطرح أحدث الأعمال الغنائية للمطربة شيما هلالي، غدا الخميس، 5 أغسطس، بعنوان سبع بحور، وذلك حصريًا عبر تطبيق “ديزر” للموسيقى، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

مولود شيما هلالي

احتفلت الفنانة شيماء هلالي، الشهر الماضي، بمولودها الجديد “آدم” بعد أسبوعين على الإنجاب، إذ نشرت أكثر من صورة لها ولزوجها مع طفلهما عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، وعلقت على الصور: “نوّرت حياتنا يا روح قلبي… تبارك الرحمن ما شاء الله”.

ميني ألبوم بتقوم

قبل أكثر من عامين، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة التونسية شيما هلالي، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة شيما هلالي، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ويضم 4 أغنيات 3 منها باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة العراقية، ومن المقرر صدوره بعد عيد الأضحى.

وتتعاون شيما هلالي في عملها الفني القادم مع الملحن علي صابر بأغنية والملحن احمد برهان بأغنيتين، والملحن أحمد الهرمي بأغنية، وتتعاون مع الشاعر أحمد علوي، وعلى صعيد التوزيع الموسيقي تتعاون مع عثمان عبود وهشام السكران وسيروس، بينما الميكس والماسترينج من إشراف جاسم محمد.