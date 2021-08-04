عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبع بحور.. شيما هلال تنتطر طرح أحدث أغانيها غدا

شيما هلالي
شيما هلالي

يُطرح أحدث الأعمال الغنائية للمطربة شيما هلالي، غدا الخميس، 5 أغسطس، بعنوان سبع بحور، وذلك حصريًا عبر تطبيق “ديزر” للموسيقى، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية. 

مولود شيما هلالي

احتفلت الفنانة شيماء هلالي، الشهر الماضي، بمولودها الجديد “آدم” بعد أسبوعين على الإنجاب، إذ نشرت أكثر من صورة لها ولزوجها مع طفلهما عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، وعلقت على الصور: “نوّرت حياتنا يا روح قلبي… تبارك الرحمن ما شاء الله”.

 

ميني ألبوم بتقوم

قبل أكثر من عامين، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة التونسية شيما هلالي، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن ميني ألبوم "بتقوم" للفنانة شيما هلالي، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ويضم 4 أغنيات 3 منها باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة العراقية، ومن المقرر صدوره بعد عيد الأضحى.

وتتعاون شيما هلالي في عملها الفني القادم مع الملحن علي صابر بأغنية والملحن احمد برهان بأغنيتين، والملحن أحمد الهرمي بأغنية، وتتعاون مع الشاعر أحمد علوي، وعلى صعيد التوزيع الموسيقي تتعاون مع عثمان عبود وهشام السكران وسيروس، بينما الميكس والماسترينج من إشراف جاسم محمد.

شيما هلالي شيما هلالي مولود شيما هلالي الفنانة شيماء هلالي سبع بحور ميني ألبوم بتقوم

ترشيحاتنا

الطفل منذر شبيه محمد رمضان يقلد الفنانين محمد هنيدي وأحمد زاهر.. فيديو

تعليق جديد من إيران بشأن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

السجيني : الحكومة أعطت مهلة للجميع في ملف التصالح

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليابان.. ما حدث للمشاركين في أولمبياد طوكيو؟

نشرة المنوعات|السفير الكندي يتناول الكشري في القاهرة.. بلد عربي يسترد آلاف الآثار المنهوبة.. والنساء أطول عمرًا في ألمانيا

نكشف حقيقة فسخ تعاقد علي غزال مع نادي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ