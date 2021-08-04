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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمعية أصدقاء مرضى الهيموفيليا تكشف تفاصيل ومخاطر المرض .. فيديو

مرض الهيموفيليا
مرض الهيموفيليا

قالت دكتورة ماجدة علي رخا ، رئيس مجلس إدارة جميعة أصدقاء مرضى الهيموفيليا، إن مرض الهيموفيليا A وB من أمراض النزف الوراثية ويحدث نتيجة نقص أحد عوامل التجلط.

 

وأضافت رخا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تصيب هيموفيليا A حوالي 1 كل 10,000 شخص ومن 50 إلى 60% منهم درجة الإصابة فيها شديدة أما هيموفيليا B وهي تصيب حوالي 1 كل 30,000 شخص من الذكور.

 

وتابعت رئيس مجلس إدارة جميعة أصدقاء مرضى الهيموفيليا، إجمالي عدد مرضى النزف الوراثي على مستوى العالم حوالي 324,648 مريضا وذلك طبقا لاحصائيات الاتحاد العالمي للهيموفيليا عام 2019.

 

الهيموفيليا هو عادة اضطراب نزيف وراثي لا يتجلط فيه الدم بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف تلقائي وكذلك نزيف بعد الإصابات أو الجراحة. 

ويحتوي الدم على العديد من البروتينات التي تسمى عوامل التخثر التي يمكن أن تساعد في وقف النزيف، والأشخاص المصابون بالهيموفيليا لديهم مستويات منخفضة من العامل الثامن (8) أو العامل التاسع (9)، يتم تحديد شدة الهيموفيليا التي يعاني منها الشخص من خلال كمية العامل في الدم، كلما قلت كمية العامل ، زادت احتمالية حدوث النزيف الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ومن ابرز أعراض الإصابة بـ الهيموفيليا

العلامات والأعراض
تشمل العلامات الشائعة للهيموفيليا ما يلي:

نزيف في المفاصل، هذا يمكن أن يسبب تورم وألم أو ضيق في المفاصل، غالبًا ما تصيب الركبتين والمرفقين والكاحلين.
نزيف في الجلد (كدمات) أو العضلات والأنسجة الرخوة يسبب تراكم الدم في المنطقة (يسمى ورم دموي).
نزيف الفم واللثة والنزيف الذي يصعب إيقافه بعد فقدان السن.
النزيف بعد أخذ الحقن ، مثل التطعيمات.
نزيف في رأس الرضيع بعد ولادة صعبة.
دم في البول أو البراز.
نزيف أنفي متكرر ويصعب إيقافه.

 

مرضى الهيموفيليا مخاطر الإصابات مفاصل إصابات

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