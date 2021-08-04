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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منيرة أباظة تروي تفاصيل حياة دنجوان السينما

رشدي أباظة
رشدي أباظة

كشفت منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، تفاصيل جديدة عن حياة أخيها الراحل الفنان رشدي أباظة.


وقالت منيرة أباظة،  في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء ، إن ذكرى وفاة دنجوان السينما المصرية تحمل معنى كثير لمحبية، لافتة إلى أنه لم يكن ممثلا وإنما كان فنانا بمعني الكلمة.


وتابعت منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، أنه قبل الوفاة بـ48 ساعة فقط، فاق أباظة من غيبوبته لعدة دقائق، ورأى لأول مرة حفيده، أدهم دياب، وهو الابن الأول لابنته، قسمت أباظة، من زوجها، أحمد دياب.


وتابعت منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة، أن رشدي أباظة قد عانى آلامًا مبرحة في الأسبوع الأخير من حياته، كما أصيب بالهزال الشديد، حيث ضاعت تمامًا معالم شخصيته القوية, وأصر أن يدفع مصاريف علاجه.

فيما لقب بالـ "دنجوان" و استطاع أن يسحر قلوب الكثير بمجرد إطلالته الفريدة، بينما تمكن أن يفرض سيطرته داخل الكثير من الأعمال السينمائية الرائعة، حيث امتلك موهبة فنية قوية مع اختلاف الأدوار التي لعبها ببراعة شديدة، فمن الممكن أن تراه في دور الضابط و اللص، و لكن لكل منها زاوية فنية تقدم على الطريقة الخاصة بـ "رشدي أباظة".


ولد الفنان الراحل رشدي أباظة، في مثل هذا اليوم من العام 1962، و هو من عائلة الأباظية الشهيرة والتي شيع عنها انها من أصول شركسية، و لم يكن يعلم هذا الفتى انه سيصبح احد أهم العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية، و إلى جانب الموهبة الفنية الرائعة ، كان يجيد خمس لغات اخرى إلى جانب العربية و هم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية.


سيارة رشدي اباظة الإنجليزية 
 

ومع عشق اباظة إلى اللغات و خاصة الإنجليزية يجعلنا نتحدث عن واحدة من اعرق السيارات البريطانية المنشأ، والتي كان يمتلكها النجم الراحل، وهي النسخة صاحبة شعار الفهد المنطلق "جاجوار"، حيث تعود هذه السيارة إلى موديل عام 1963، و تتميز هذه النسخة و التي جاءت باللون الأسود بالعديد من المفاهيم القوية.


تعتمد النسخة جاجوار على اطلالة خارجية كلاسيكية، حيث تعتمد على شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء باللون الفضي، مع مصابيح أمامية دائرية الشكل ولكن بمفهوم رباعي، مع إشارات جانبية في مقدمة الرفارف الامامية و مرايات جانبية اعلى هذه الرفارف أيضا ولكن من الجهة العكسية، كما جاءت بصادم أمامي و خلفي من المعدن باللون الفضي، و منظومة عادم ثنائية الأداء.


و تمتعت السيارة جاجوار صاحبة اطلالة الستينيات، بحالة داخلية مميزة حيث ظهرت بمقود حركة كلاسيكي، و لوحة عدادات ثنائية، و فرش داخلي بالون البني الفاتح، وقمرة قيادة تضم حزمة من العدادات الدائرية، مع ناقل حركة مانيوال.

 

و يذكر أن هذه النسخة قد تم عرضها للبيع و بقيمة قدرها 160 الف جنيه .

 

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