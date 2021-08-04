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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تعدم 592 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

اعدام سلع غير صالحة
اعدام سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

نفذ مكتب مراقبة الأغذية بمدينة أسوان حملة مكبرة إستهدفت إعدام كميات من المواد الغذائية المختلفة الأصناف مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، عقب صدور قرار النيابة بالموافقة على الإعدام.

وقد أكد بيان صادر من مديرية الصحة بأسوان بأنه تم إعدام 592 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة لكمية 4000 لتر خل وعصائر، وذلك بالمدفن الصحى المحكوم المخصص لذلك ، وكانت الكميات المذكورة قد تم ضبطها خلال وقت سابق فى حملة تفتيش على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية بمركز أسوان.

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وتأتى تلك الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين، وذلك فى إطار إستمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى.

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والحواجر والسباعية والبصيلية بمركز إدفو شملت تفقده لمشروع مجمع الخدمات بقرية القنان والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن. 

وكشف اللواء أشرف عطية بأن مجمع الخدمات يأتي ضمن إنشاء 30 مجمعا منهم  13 مجمعا بمركز إدفو ، و 8 مجمعات بمركز كوم أمبو ، و9 مجمعات بمركز نصر النوبة. 

وفى نفس الجولة قام محافظ أسوان بتفقد مشروع الصرف الصحى والذى سيخدم أكثر من 70 ألف نسمة من أهالى مدينتى السباعية والبصيلية وتوابعهم ، وأيضاً قرى القنان والحواجر التابعة لمركز إدفو من أجل الوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل به وخاصة أن تكلفته الإجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد بطول 9 كم ، وبأقطار تتراوح ما بين 200 مللى إلى 500 مللي ، بجانب خط السيب بطول 6500 متر وبقطر 710 مللي ، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة تصل إلى 19 ألف م3/ يومياً حالياً وستصل إلى 27 ألف م3/يومياً مستقبلياً بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان وزارة الصحة اخبار المحافظات

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