خدمات تهمك| توقعات طقس اليوم ودرجات الحرارة.. أسعار الذهب والعملات.. مهام عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 4 أغسطس 2021، 25 ذو الحجة 1442 هجرية.

تعرف على مهام عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بإنشاء هيئة خدمية تُسمى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 4-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الأربعاء 4-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-8 2021

ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-8 2021 في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي

توقعات الأرصاد لطقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد

