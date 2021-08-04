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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في محافظات مصر ليوم الاربعاء 4 اغسطس 2021

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 4 أغسطس 2021، 25 ذو الحجة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021
 

حكم الصلاة دون إقامة.. الإفتاء توضح

هل تجوز الصلاة وقدم المرأة مكشوفة.. اعرف رأي العلماء .. فيديو

 

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجْر 03:38 ص

الشروق 05:14  ص

أذان الظُّهْر 12:01 م

أذان العَصر 3:38 م

أذان المَغرب 06:48 م

أذان العِشاء 8:14 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان  الفجْر 03:39 ص
الشروق 05:18 ص
أذان الظُّهْر 12:06 م
أذان العَصر 3:45 م
أذان المَغرب 6:54 م
أذان العِشاء 8:22 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

أذان الفجْر 03:33ص
الشروق 05:10 ص
أذان الظُّهْر 11:56 ص
أذان العَصر 3:33 م
أذان المَغرب 6:42 م
أذان العِشاء 8:08 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجْر 03:47 ص
الشروق 05:19 ص
أذان الظُّهْر 12:02 م
أذان العَصر 3:33 م
أذان المَغرب 6:44 م
أذان العِشاء 8:06 م

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجْر 03:45 ص
الشروق 05:19 ص
أذان الظُّهْر 12:01 م
أذان العَصر 3:33 م
أذان المَغرب 6:44 م
أذان العِشاء 8:06 م 

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجْر 03:24 ص
الشروق 05:02 ص
أذان الظُّهْر 11:51 ص
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:40 م
أذان العِشاء 8:07 م 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

أذان الفجْر 03:54 ص
الشروق 05:25 ص
أذان الظُّهْر 12:04 م
أذان العَصر 3:32 م
أذان المَغرب 6:43 م
أذان العِشاء 8:04 م 

مواقيت الصلاة اليوم في البحر الأحمر

أذان الفجْر 03:44 ص
الشروق 05:18 ص
أذان الظُّهْر 12:03 م
أذان العَصر 3:37 م
أذان المَغرب 6:47 م
أذان العِشاء 8:11 م

العريش السويس الوادى الجديد الاسكندرية أغسطس مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة في القاهرة مواعيد الصلاة اليوم الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم حكم الصلاة حكم الصلاة دون إقامة

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