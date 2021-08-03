حكم الصلاة دون إقامة.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «ما حكم الصلاة دون إقامة ؟».

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن إقامة الصلاة سنة فمن صلى دون أن يقيم الصلاة لنفسه فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

هل يجوز للمرأة التى تؤم النساء أن تدخل فى الصلاة بدون إقامة



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز للمرأة التى تؤم النساء أن تدخل فى الصلاة بدون إقامة؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: نعم يجوز للمرأة ويجوز للرجل الدخول فى الصلاة بدون إقامة، لأنها سنة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أن إقامة الصلاة سنة وليست واجبة، لكن تفويتها ليس حسنا.

حكم الصلاة بدون إقامة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإقامة للصلاة سنة وتحصل عند الصلاة جماعة في المسجد أو في البيت، أو منفردا.



وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الإقامة من السنن التي تكون قبل الصلاة، وهي الأذان والإقامة.

وأشار إلى أنه لو صلى المسلم بدون إقامة للصلاة فصلاته صحيحة، ولكن ترك سنة ونحن في حاجة لإحياء السنن اقتداءا بالنبي (صلى الله عليه وسلم).

هل يجوز أداء الصلاة بمجرد بدء الأذان؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصلاة يبدأ منذ بدء الأذان، ومنذ هذا الوقت يجوز أداء الصلاة؛ لأنه قد بدأ وقتها، وليس شرطًا الانتظار لانتهاء المؤذن من الأذان.

وأضاف « شلبي» أن الأولى والأفضل للمصلي الانتظار حتى ينتهي المؤذن، ويدعو بالدعاء الوارد عقبه حتي تحل عليه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم يؤدي الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا كانت هناك ضرورة شديدة تستدعي أداء الصلاة على الفور، وعدم تحمل وقت الانتهاء من الأذان؛ يؤدي الصلاة وتكون صحيحة ولا شيء عليه.

حكم الصلاة في الفانلة الحمالات

وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الصلاة في الفانلة الحمالات، مؤكدًا أن الإمامين البخاري ومسلم رويا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).

وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في الفانلة الحمالات ؟ أن النهي في الحديث المذكور، عن الصلاة وليس على كتف الإنسان شيء، مؤكدًا أن صلاة الرجل في الفانلة الحمالات مع ستر العورة؛ جائزة وليس فيها شىء.

وأضاف أن الفانلة الحمالات التي يرتديها الرجل، تكون على كتف الإنسان وهو ما يزيل الوصف المذكور في الحديث.