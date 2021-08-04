بريطانيا تعلن انتهاء حادث اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا انتهاء حادث الاختطاف المحتمل لناقلة نفط يوم أمس الثلاثاء، قبالة سواحل الإمارات.

وقال المركز التابع للبحرية البريطانية إن الحادث انتهى بمغادرة المقتحمين لناقلة النفط، موضحة أن السفينة آمنة.

WARNING 001/AUG/2021 Update 002



Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy



Description: Boarders have left the vessel. Vessel is safe. Incident completehttps://t.co/toURu6jSzg#MaritimeSecurity #marsec pic.twitter.com/IvC44GOiic — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 4, 2021

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة البريطانية عن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

وأوصت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، السفن التي تعبر المنطقة بالتزام "الحذر الشديد".

وذكرت تقارير إعلامية أن السفينة التي يتم الحديث عن اختطافها تحمل اسم “ أسفلت برنسيس” وهي مسجلة في بنما.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقا على الحادث إن "المعلومات الأولى تثير قلقا كبيرا"، وأضافت "نتابع تطور الأوضاع ونحن على اتصال وثيق مع لندن والحلفاء الآخرين".

ويأتي الحادث الواقع قرب سواحل الفجيرة الإماراتية، بعد أيام من تعرض ناقلة نفط إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة التي تديرها شركة إسرائيلية، لكن طهران تنفي القيام بأي هجمات تهدد سلامة الملاحة البحرية.