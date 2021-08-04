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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن انتهاء حادث اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

بريطانيا تعلن انتهاء
بريطانيا تعلن انتهاء حادث اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا انتهاء حادث الاختطاف المحتمل لناقلة نفط يوم أمس الثلاثاء، قبالة سواحل الإمارات.

وقال المركز التابع للبحرية البريطانية إن الحادث انتهى بمغادرة المقتحمين لناقلة النفط، موضحة أن السفينة آمنة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة البريطانية عن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

وأوصت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية، السفن التي تعبر المنطقة بالتزام "الحذر الشديد".

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وذكرت تقارير إعلامية أن السفينة التي يتم الحديث عن اختطافها تحمل اسم “ أسفلت برنسيس” وهي مسجلة في بنما.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقا على الحادث إن "المعلومات الأولى تثير قلقا كبيرا"، وأضافت "نتابع تطور الأوضاع ونحن على اتصال وثيق مع لندن والحلفاء الآخرين".

ويأتي الحادث الواقع قرب سواحل الفجيرة الإماراتية، بعد أيام من تعرض ناقلة نفط إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة التي تديرها شركة إسرائيلية، لكن طهران تنفي القيام بأي هجمات تهدد سلامة الملاحة البحرية.

بريطانيا اختطاف سفينة الامارات الفجيرة ناقلة نفط أسفلت برنسيس

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