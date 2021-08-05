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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة البرلمان: قانونا المسئولية الطبية والمجلس المصرى للتخصصات الصحية على أولويات اللجنة

النائب أشرف حاتم
النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك قانونين سيكونا على أولويات لجنة الصحة البرلمان لمناقشتهما خلال دور الإنعقاد الثانى وإصدارهما.

وأشار حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين هى قانونى المسئولية الطبية وقانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً ، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال  الحفاظ و الدفاع على الامن و حماية مقدرات الوطن  تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا و مفقودي و مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الادوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

لجنة الصحة البرلمان دور الإنعقاد الثانى قانون إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الصحية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب

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