محافظ قنا يستقبل وفد وزارة التنمية المحلية لمتابعة ملامح برنامج تنمية الصعيد|صور

استقبل اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقاعة الزجاجية ، لمتابعة الملامح العامة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا .

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بجنوب الصعيد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارة، وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة ، و القيادات التنفيذية بالمحافظة.





ضم الوفد كلاً من: الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية ، والدكتورة ناهد أديب، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات ، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية ، والمهندس سيد البدرى، مسئول مكون تحسين الخدمات ، مهندس محمد فرغلي نائب مدير البرنامج لمكون الصناعة والتنافسية ، و ولاء عمارة ، مسئول المتابعة والتقييم، والأمير محسن، مسئول مكون التكتلات الاقتصادية ، وإيمان الإبيارى، مسئول مكون المتابعة والتقييم ، والمهندس إسلام محمد ، مسئول مكون النظم الجغرافية.

وأوضح الداودى ، أن البرنامج يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة ، وذلك للحد من الفقر بالمحافظة عن طريق رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ، و رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية، مما ينتج عنه خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص ، و تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظة ، و تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية و الخدمات المقدمة للمواطنين ، و تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية ، مثمناً دور كافة الهيئات والمديريات بالمحافظة في تحويل الخطط والنقاشات إلى نتائج مثمرة تحققت على أرض الواقع.

و أكد محافظ قنا ، أهمية التعاون و التكامل بين كل القطاعات ، من خلال إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظة ، و تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة و تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

و من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، إن البرنامج يهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي قنا و سوهاج كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد ، و تم المد الجغرافي للمنيا وأسيوط في مارس 2021 ، و تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح كل محافظة قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، ويعتمد البرنامج على مكونان أساسيان هما، المكون الأول يختص بدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال" تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية و تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين" ، بينما يعتمد المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية و تطوير الإدارة المحلية عن طريق معرفة مجالات العمل التي تختص ببرنامج التنمية المحلية و التخطيط المحلى ، وتنفيذ المشروعات والتنمية العمرانية و تحسين الخدمات و تنمية الموارد المحلية، كذلك تنظيم العمل وتتضمن تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأصول الاستثمارية ووضع خطط الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم و المشتريات .

واستعرض مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في لقاء موسع شهده محافظ قنا أبرز الملامح العامة للبرنامج و مكوناته و كذلك مراحل تطوير منظومة التخطيط و التنمية والإطار الاستراتيجي للتنمية المحلية المتكاملة، كما تناول الإطار العام لخطة العمل السنوية حتى نهاية ديسمبر 2021، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي، من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

و أشاد الهلباوى، بالجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام، حيث يهدف البرنامج لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية، و توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية، موضحاً أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد ، مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.

و فى نهاية اللقاء ، أهدى الدكتور الهلباوى درع التميز للواء أشرف الداودي محافظ قنا ، لجهوده المبذولة فى تطوير مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى تكريم مدير وحدة التنمية المحلية وعدد من أعضاء الفريق بالمحافظة.

استقبال وفد وزارة التنمية المحلية بالقاعة الزجاجية

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