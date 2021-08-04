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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنفيذا لطلب الجمهور.. أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا تقدم حفلا بمسرح سيد درويش

فرقة اوبرا القاهرة
فرقة اوبرا القاهرة

بناء على طلب جمهور الإسكندرية، تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلا بمسرح سيد درويش بمشاركة الفنانة الشابة مريم طاحون التي تعد أصغر مغنيه مصرية في أوبرا فينا بالنمسا وأوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدي، عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن اخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 6 أغسطس.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية منها (شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذني إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش،  ماري بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي، هيركليز يمضى فى الافق ، وقت خاص بنا ، انعكاس مولان ، انى ارى الضوء ، ريبونزل) وغيرها .. أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين ، منى رفلة ، وليد كريم ، چولي فيظى ، مصطفى محمد ، جيهان فايد ، عماد عادل ، جاكلين رفيق ، عمرو مدحت ، داليا فاروق، إلهامي أمين، انجي محسن ،عزت غانم ، أسامة علي، نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، إبراهيم ناجي،  ليلى إبراهيم ، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال ونسرين رشدي.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .

جمهور الاسكندرية فرقة أوبرا القاهرة الدكتورة ايمان مصطفي مسرح سيد درويش لفنانة الشابة مريم طاحون

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