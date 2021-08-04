الصداره_هدفنا_ياهلي يجتاح تويتر.. ومغردون: الأهلي فالجزيرة

يواجه فريق الأهلى نظيره وادى دجلة على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة.

ودعم عدد من جماهير المارد الأحمر فريقهم قبل مباراة اليوم أمام نادي دجلة.



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وجاءت التعليقات كالآتى

الاهلى فالجزيرة

الدورى أهلاوى

كالعادة الاهلى أبطال