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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

#الصداره_هدفنا_ياهلي يجتاح تويتر.. ومغردون: الأهلي فالجزيرة

صدى البلد

يواجه فريق الأهلى نظيره وادى دجلة على استاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة.

ودعم عدد من جماهير المارد الأحمر فريقهم قبل مباراة اليوم أمام نادي دجلة.


دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الصدراه هدفنا ياهلي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

وجاءت التعليقات كالآتى 

الاهلى فالجزيرة 

الدورى أهلاوى 

كالعادة الاهلى أبطال 

الأهلى وادي دجلة الدوري الممتاز موسيمانى مسابقة الدوري الممتاز

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