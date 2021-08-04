سكان العتبة الخضراء بالموسكي يشكون من انتشار الباعة الجائلين

أرسل القارئ أحمد فؤاد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين.

وقال فؤاد في شكواه نعاني نحن المقيمين بمنطقة العتبة الخضراء بالموسكي من انتشار البائعين الجائلين بشكل جنوني واحتلال الشوارع و الأرصفة ومليارات تدار بمعرفة البائعين الجائلين بدون دفع ضرائب.



وأضاف، الشوارع الجانبية كارثة، عمل أكشاك تجارية، سرقة الكهرباء من العواميد الكابلات الكهربائيه وقفل مداخل ومخارج الشوارع الجانبية، ازدحام شديد واستهتار وتحرشات وسرقات ولا أحد من المسئولين ينظر إلى هذا الكارثة التي تحدث في سوق العتبه الخضراء بالموسكي.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المنطقة إلى مظهرها الحضاري مرة أخرى بعد رفع الإشغالات.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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