عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صور وفيديو .. كراكة حسين طنطاوي قبل تدشينها من قبل رئيس الوزراء

صدى البلد

يدشن بعد قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  الكراكة حسين طنطاوي ثاني أكبر واحدة من نوعها في الشرق الأوسط، كما يقوم برفع العلم المصري عليها.


وكانت قد أعلنت هيئة قناة السويس عن وصول الكراكة «حسين طنطاوي»، ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" في البحيرات، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات صحفية، سابقة إن الوحدات الجديدة المصنعة من الألومنيوم «كاشط 1، وكاشط 2، وكاشط 3» تعد الوحدات الأولى من نوعها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ومصممة بأعلى المواصفات العالمية للوحدات المعتمدة التي تعمل في مجال مكافحة التلوث البترولي.

ولفت "ربيع" إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل بالمراكز الرئيسة لمكافحة التلوث التابعة لإدارة التحركات بالهيئة بمدن القناة الثلاث، ومجهزة بأحدث المساعدات الملاحية والرادارية للعمل والسير في جميع الأوقات بالقناة ليلاً ونهاراً، بجانب تزويدها بوسائل اتصال لاسلكية تتيح التواصل المباشر مع مركز التحكم واستقبال التعليمات، ومنظومة مراقبة بالكاميرات في مقدمة ومؤخرة الوحدة، لإجراء عمليات مناورة لمكافحة الزيت بمنتهى الدقة والسرعة ومراقبة عملية مكافحة الزيت.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الوحدات الجديدة تناسب احتياجات العمل بالقناة وتتماثل في خصائصها ومواصفاتها، فيبلغ طول الوحدة 13,5 متر، وعرضها 5 أمتار، فيما يبلغ غاطسها 1,5 متر، وتصل سرعتها 9 عقد خلال الإبحار فيما تتراوح من 4 إلى 5 عقد خلال مناورات مكافحة التلوث.

WhatsApp Image 2021-08-04 at 2.05.28 PM
WhatsApp Image 2021-08-04 at 2.05.28 PM
WhatsApp Image 2021-08-04 at 2.05.29 PM
WhatsApp Image 2021-08-04 at 2.05.29 PM
كراكة حسين طنطاوي رئيس الوزراء كراكة حسين طنطاوى

ترشيحاتنا

سايلو فودز .. 7 مكاسب تحققها المدينة الغذائية الجديدة

حميد لبراوي: المصريون فاجأوني ولم أتوقع الشهرة.. سأوفي بوعدي لـ كاتونجا.. وأضمن الذهبية للفراعنة في هذه الحالة (حوار)

مصر تعرب عن خالص التعازي لـ التشيك في ضحايا تصادم قطارين غرب البلاد

حلم طال انتظاره.. تكنولوجيا الأغذية: "سايلو فودز" تقضي على الفساد وأمراض الأطفال

الرئيس السيسى: لبنان ما زال قادرا على النهوض

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

الربع ساعة بـ 50 جنيه.. سقوط شبكة دعارة في المرج

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ