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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فيروس يقتل الملايين سنويا بدون أعراض..7 أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

يوم اكتشاف الإيدز.. فيروس يقتل الملايين كل عام بدون أعراض

فى عام 1988، بتاريخ 4 أغسطس علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعًا جديدًا من فيروس نقص المناعة الإيدز .
فيروس نقص المناعة البشرية  يستهدف ويغير جهاز المناعة ، ما يزيد من مخاطر وتأثير العدوى والأمراض الأخرى بدون علاج ، قد تتطور العدوى إلى مرحلة متقدمة تسمى الإيدز.

 

هل تعاني منها…أعراض فى المعدة تسببها العقاقير المخفضة للكوليسترول


يمكن أن يؤثر عقار ستاتينز على عدد من أجزاء الجسم المختلفة ، بما في ذلك الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى عرضين محرجين،لذلك نكشف عن الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول .

وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقريرا مطولا اليوم حول الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول ،أنه يتم وصف العقاقير المخفضة للكوليسترول لملايين الأشخاص للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديهم، تم الإبلاغ على نطاق واسع أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يؤثر على العضلات ومع ذلك ، فإن الجهاز الهضمي غالبًا ما يتأثر أيضًا مما يتسبب في هذين العرضين المؤلمين والمخرجين.

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7 أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث

انقطاع الطمث هو جزء من دورة الحياة الطبيعية للمرأة ، ولكن هناك أعراض مثل الهبات الساخنة يمكن أن تغير حياتك بشكل كبير بينما يتكيف جسمك مع التغيرات الهرمونية ، قد تكتسبي وزناً ، أو تنخفض فيه العناصر الغذائية ، أو تواجهي مشكلة في النوم ، أو تجدي نفسك معرضة لخطر الإصابة بأمراض وحالات صحية معينة.

 

فعالية لقاح فايزر ضد كورونا تنخفض 84%بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

تنخفض فعالية لقاح فايز فيروس كورونا من شركة فايزر بشكل مطرد إلى حوالي 84٪ بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، تُظهر البيانات الواردة من إسرائيل أن ضعف المناعة يؤدي أيضًا إلى تآكل الحماية من الأمراض الشديدة .

وقال إن الدراسات الأولية للقاح أظهرت أنه يحمي الناس بنسبة 100٪ من دخول المستشفى ، لكن ذلك ينخفض ​​إلى 90٪ ومن متوسط ​​إلى مرتفع 80٪ بعد ستة أشهر.

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة الايدز انقطاع الطمث كورونا

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