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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فعالية لقاح فايزر ضد كورونا تنخفض 84%بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

لقاح فايز
لقاح فايز

تنخفض فعالية لقاح فايز فيروس كورونا من شركة فايزر بشكل مطرد إلى حوالي 84٪ بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، تُظهر البيانات الواردة من إسرائيل أن ضعف المناعة يؤدي أيضًا إلى تآكل الحماية من الأمراض الشديدة .

وقال إن الدراسات الأولية للقاح أظهرت أنه يحمي الناس بنسبة 100٪ من دخول المستشفى ، لكن ذلك ينخفض ​​إلى 90٪ ومن متوسط ​​إلى مرتفع 80٪ بعد ستة أشهر.

التعليقات ، التي تم الإدلاء بها يوم أمس الأربعاء في برنامج ” The Exchange ” على قناة CNBC ، تستند إلى نتائج دراسة جديدة تمولها الشركة ولم تتم مراجعتها بعد، يأتي ذلك في الوقت الذي تشتبك فيه شركة الأدوية مع مسؤولي الصحة الأمريكيين بشأن الحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح كوفيد لتعزيز حماية المناعة.

ووجدت الدراسة أن فعالية اللقاح كانت أقوى بنسبة 96.2٪ بين أسبوع وشهرين بعد تلقي الجرعة الثانية، لقد انخفض بمعدل 6٪ كل شهرين ، وفقًا للدراسة ، التي شارك فيها أكثر من 44000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى. قال بورلا إن الفعالية بعد ”أربعة إلى ستة أشهر بلغت حوالي 84.

قد رأينا أيضًا بيانات من إسرائيل تفيد بأن هناك تضاؤلًا في المناعة وأن ذلك يبدأ في التأثير على ما كان في السابق 100٪ ضد الاستشفاء. الآن ، بعد فترة الستة أشهر ، أصبح منخفضًا في التسعينيات ومن منتصف الثمانينيات ، قال بورلا.

وأضاف المسؤول التنفيذي: ”الخبر السار هو أننا واثقون جدًا جدًا من أن جرعة ثالثة ، معززة ، ستأخذ الاستجابة المناعية إلى المستويات التي ستكون كافية للحماية من متغير دلتا” ، في إشارة إلى الفيروس شديد العدوى. سلالة سائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم. شدد بورلا على أنه ليس من غير المألوف أن تنخفض فعالية اللقاحات بمرور الوقت ، مضيفًا أن هناك سابقة للقاحات ثلاثية الجرعات لأمراض أخرى.

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حول فوائد جرعة ثالثة من لقاح Covid

 

قال بورلا إن شركة Pfizer تخطط لتقديم بيانات رسمية إلى المنظمين الأمريكيين حول فوائد جرعة ثالثة من لقاح Covid بحلول منتصف أغسطس.

في وقت سابق من هذا الشهر ، عندما أعلنت شركة Pfizer عن خططها لأول مرة ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بيانًا مشتركًا ضغط على الشركة ، قائلًا إن ”الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معززة في هذا الوقت.”  

لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بجرعات Covid المعززة في هذا الوقت.

قالت الدكتورة كيت أوبراين ، مديرة التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية ، الأربعاء ، إن المنظمة لا تزال تبحث فيما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعة معززة لزيادة الحماية.

قال أوبراين في مقابلة للأسئلة والأجوبة نُشرت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة: ”نحن واضحون جدًا بشأن هذا الأمر ، لا توجد معلومات كافية لتقديم توصية في هذه المرحلة”. ″مرة أخرى ، هذا موضوع ساخن للغاية ، وهناك الكثير من الأبحاث الجارية حتى نتمكن من تقديم توصية قائمة على الأدلة.”

ظهرت نتائج الدراسة المدعومة من شركة Pfizer بعد يوم من عكس مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مساره بناءً على إرشاداته السابقة وأوصى الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يعيشون في مناطق ذات معدلات إصابة عالية بـ Covid في ارتداء أقنعة الوجه في الداخل مرة أخرى.

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني في الأسابيع الأخيرة ، وهو ما ينسبه مسؤولو الصحة العامة إلى متغير الدلتا، في حين يقول المسؤولون إن غالبية حالات الاستشفاء والوفيات في Covid هي لأشخاص غير محصنين ، فإن متغير دلتا معدٍ لدرجة أن الأفراد الذين تم تطعيمهم يمكن أن ينقلوا الفيروس بسهولة مثل الأشخاص غير المحصنين ، حتى في الحالات غير المصحوبة بأعراض .

المصدر موقع cnbc .

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