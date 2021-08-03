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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق سعودي جديد بشأن حصول الأطفال على لقاح فايزر

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه حسب التحديثات الحالية؛ يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر 12 سنة فأكبر، بالتاريخ الميلادي.

جاء ذلك، في رد على سؤال “هل الفئات العمرية المستهدفة للقاح من 12 سنة يمكن أن يأخذوا أسترازينيكا؟”؛ لتجيب الصحة السعودية، أنه حسب التحديثات الحالية، فإنه يمكن تلقي لقاح فيروس كورونا "فايزر" من عمر 12 سنة فأكبر بالتاريخ الميلادي.

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استشاري: السعودية ستصل إلى المناعة المجتمعية من كورونا في هذا الموعد

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وقال الاستشاري السعودي في مركز الأبحاث بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور ‏بندر العصيمي، إن موعد الوصول إلى المناعة المجتمعية بالمملكة العربية السعودية من فيروس ‏كورونا، صار قريبًا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام متفرقة.

وذكر العصيمي:"تبقى 70 يوما فقط للوصول إلى المناعة المجتمعية، إذا استمر التطعيم بمعدل 3 أشخاص كل ثانية، أو 286 ألف شخص في اليوم".

وأضاف : “في الشهر المنصرم تم تطعيم 8.5 مليون وهو أعلى معدل منذ بدء الحملة، قفزة رهيبة”.

وتابع:” كان الزمن المتوقع لحصول المناعة المجتمعية فبراير 2022 وأصبح التاريخ المتوقع تحديداً”.

وقال أطباء إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يؤثر بشكل كبير على قلة الإصابات بالفيروس الذي حصد أرواح الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم.

ووفق التقارير فإن 95 % من الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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