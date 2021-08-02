استشاري: السعودية ستصل إلى المناعة المجتمعية من كورونا في هذا الموعد

قال الاستشاري السعودي في مركز الأبحاث بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور ‏بندر العصيمي، إن موعد الوصول إلى المناعة المجتمعية بالمملكة العربية السعودية من فيروس ‏كورونا، صار قريبًا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام متفرقة.

وذكر العصيمي:"تبقى 70 يوم فقط للوصول إلى المناعة المجتمعية، إذا استمر التطعيم بمعدل 3 أشخاص كل ثانية، أو 286 ألف شخص في اليوم".

وأضاف : “في الشهر المنصرم تم تطعيم 8.5 مليون وهو أعلى معدل منذ بدء الحملة، قفزة رهيبة”.

وتابع:” كان الزمن المتوقع لحصول المناعة المجتمعية فبراير 2022 وأصبح التاريخ المتوقع تحديداً”.

وقال أطباء أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يؤثر بشكل كبير على قلة الإصابات بالفيروس الذي حصد أرواح الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم.

ووفق التقارير فإن 95 % من الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



ومن حيث أهمية التطعيم فإن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم نجد أن معدل نسب الإصابة أقل وأيضًا نسب العدوى أقل، ونادراً ما يحتاج الشخص المحصن إلى العناية المركزة، ولهذا يعد التحصين مصلحة عامة للفرد والمجتمع ويقلل من إجمالي عدد الإصابات.