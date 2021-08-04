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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

محافظ البحيرة يتابع مشروعات حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا ، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

 

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تنفيذ مشروعات حياة كريمة في البحيرة 

 

وتابع المحافظ، الأعمال الجارية ضمن المبادرة بمراكز ومدن المحافظة ومنها أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بزاوية صقر بأبو المطامير والتى تشمل ( مدرسة مالونا الابتدائية - مدرسة زاوية سالم ابتدائي  - مدرسة سكينة الحلوجى- مدرسة تروجي- مدرسة رزق درويش - مركز شباب قرية زاوية صقر- محطة صرف الحلاوجة - رصف الطرق- تبطين المصارف - رفع كفاءة المنازل "سكن كريم" - تطوير الوحدة البيطرية والوحدة الصحية- توصيل الغاز والمياه والصرف الصحى للمنازل).

 

واسترسل : بالإضافة إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة فى شتى القطاعات  بمركز أبو المطامير بقري (كوم الفرج - النمرية - الشعراوي - الصديق - الناصر - أبو العطا - الشجاعة - ادم ) و أيضا متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الثانية ومنها:

- إنشاء مجمع خدمى متكامل بقرية بركة غطاس وتوصيل خط غاز بعزبة التوسيلى وبرسيف بقرية دمسنا ابوحمص

-  صب خرسانة الدور الثانى علوى لمجمع خدمات شرنوب بدمنهور.

 

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بالمرحلة الثانية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

 

محافظ البحيرة حياة كريمة مبادرة رئيس الجمهورية البحيرة محافظة البحيرة

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