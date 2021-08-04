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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

صدى البلد

 

التحدي الأكبر للدولة المصرية حاليا هو تفعيل المبادرة الرئاسية التاريخية لتطوير القرية المصرية أخيرا سينال الريف المصري ما يستحقه أبناءه من الحياة الكريمة ليواصل مسيرة العطاء فمشروع تطوير القرية المصرية أكبر وأضخم مشروع فى القرن ال21  وهنا يتأكد اليقين أن الرئيس رجل تعلم قواعد الوطنية وحب البلاد في مؤسسة لا يخرج منها الا رجال صدقوا ما عهدوا الله علية هي المؤسسة العسكرية فالرئيس لا يبحث عن شعبية زائفة لكنة يقين في عقلة فتطوير القرية المصرية سينعكس علي جودة الحياة ليحيا أبناء القري حياة كريمة فالريف المصري لم يشهد تطور منذ 100 عام وأعني تطور مدروس ومخطط كل ما حدث هو تطوير عشوائي فردي وهذه هي الحقيقة لكن التطوير والتنمية التي يقصدها الرئيس ليست فقط في الأسفلت والكهرباء والمياه والتى لم تأخذ القرية حقها فيهم فالخدمات التى يريد الرئيس تقديمها لاهالى القري هي خدمات المرافق والبنية الأساسية هي الطرق والنقل والصرف الصحي ومياه الشرب و الكهرباء والإنارة العامة والغاز الطبيعي وتطوير الوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل وإنشاء ومجمعات صناعية و تأهيل مهني وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لاهالى القري وتشغيل أبنائهم ثلاث سنوات حددها الرئيس السيسي للانتهاء من مشروع تطوير القرية المصرية بتكلفة  45 مليار دولار لتكون البداية الاولى 1500 قريه فمنذ ان تولى الرئيس مقاليد البلاد اقام عشرات المشاريع القومية بتكلفة تخطت 500 مليار دولار منها على سبيل المثال وليس الحصر المشاريع القومية اللي تمت في محافظة الإسماعيلية هي أنفاق قناة السويس   ومدينة الجلالة العالمية وهضبة الأهرام لتحويل منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحي عالمي وإنشاء مجمع الأسمدة بالعين السخنه والذي يعد الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط لكونه أحد عناصر اللامن القومي المصري ولا يقل في أهميته عن تسليح الجيش المصري فهو أهم أسلحة الزراعة المصرية لحماية الأمن الغذائي
والكثير من المشروعات القومية التي لا يسعني الوقت لتناولها في مقال واحد سوف تكون مصر خلال العشر سنوات القادمة من أفضل أماكن الاستثمار في العالم.

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