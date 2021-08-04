سيناريو فرجاني ساسي.. الزمالك ينتظر هذه الخطوة لـ التجديد لـ أشرف بن شرقي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن أسباب تأجيل ملف تجديد تعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض مع القلعة البيضاء، في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

فيما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إدارة النادي الأبيض سرعة حسم ملف تجديد عقد بن شرقي لعدم تكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسي والانتظار حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن مسئولي القلعة البيضاء ينتظرون إنعاش خزينة النادي الأبيض بمبالغ تجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي دفع حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بمطالبة الأعضاء بسرعة السداد.

وأكد المصدر أن تجديد عقد بن شرقي يستلزم توفير مقدم التعاقد بنسبة لا تقل عن ٥٠ ٪ من قيمة مستحقات الموسم الأول للاعب، مشيراً إلى أن تجديد الاشتراكات السنوية تنعش خزينة النادي بمبلغ سنوي مقدر بحوالي ٢٦٠ مليون جنيه في السنة.

وأشار المصدر أن مسئولي الزمالك سيقومون بدفع ١٠٠ مليون منهم لبنك مصر من أجل سداد القرض الذي حصلوا عليه في وقت سابق بضمان الاشتراكات، واستغلال المبلغ المتبقي في سداد حاجة النادي في بعض الملفات الأخرى.

وأضاف المصدر أن قيمة عقد بن شرقي القديم مع الزمالك ينص على حصول اللاعب على إجمالي مبلغ ٤ ملايين و٦٠٠ ألف يورو، بواقع مليون و٣٠٠ في الموسم الأول، ومليون و٥٠٠ في الموسم الثاني، ومليون و٨٠٠ في الموسم الثالث، مشيراً إلى أنه من المنطقي الاتفاق بين الطرفين على دفع نفس المبلغ على الأقل الذي يتقاضاه اللاعب في آخر موسم له، بداية من أول مواسمه في العقد الجديد وبزيادة سنوية بسيطة.

مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تأجيل ملف تجديد عقد بن شرقي خلال الوقت الحالي، من ناحية للحفاظ علي تركيز اللاعب خلال مباريات الدوري المقبلة، ومن ناحية أخرى لحين توفير سيولة مالية من أجل الالتزام بدفع مقدم التعاقد له.