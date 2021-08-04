تعرف على شروط ونظام اختبار قدرات تربية موسيقية حلوان

أعلنت كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك، فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة عن طريق مكتب تنسيق الجامعات من خلال الموقع الالكتروني: www.tansik.egypt.gov ، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم السبت 7 أغسطس 2021 .



وللالتحاق بكلية التربية الموسيقية أو تخصص الموسيقى بإحدى كليات التربية أو التربية النوعية، فلابد من النجاح واجتياز الاختبار لهذا التخصص، وهو اختبار بسيط يقيس استعدادك لدراسة الموسيقى و قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات .

وقد تم تقسيم الاختبارت و تصنيفها إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:



1. غناء حر 15 درجة

2. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية) 45 درجة

3. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية) 40 درجة



و يكون متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.



شروط النجاح:



شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقيةحصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

جدير بالذكر انه قد بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان مع بداية شهر أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وتتم عملية التحويل الإلكترونى من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة .

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به،

ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.

وبعد استيفاء البيانات يجب على الطالب متابعة صفحته بشكل يومي للتأكد من قبول المستندات وعدم الاحتياج لأي مستندات أخرى، وفي حالة رغبة الطالب في مزيد من الاستفسارات عليه الضغط على شكاوى الطلبة، وسيظهر له الرد على نفس الصفحة في أقرب وقت ممكن.