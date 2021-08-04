تراجع 22.7%.. الإسكندرية للأدوية تحقق 131 مليون جنيه أرباحا خلال 2021-2020

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 22.7 % خلال العام المالي 2020-2021.

وأضافت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 131.47 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 170.05 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

أوضحت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام :ارتفاع مبيعاتها ،خلال العام المالي الماضي إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.02 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وحققت الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 108.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،خلال التسعة أشهر لتسجل 890.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 799.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى.

وتأسست شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ،عام 1962 ، وتم تطوير المصنع لمضاعفة الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج بالكامل لتتمكن الشركة من إنتاج العديد من المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية و المستلزمات الطبية.

شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية هى شركة مساهمة مصرية تمتلك الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نسبه 60%من أسهمها و40%مملوكه للمساهمين والعاملين بالشركة.

وإستطاعت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ، تحقيق مكانة متميزة بفضل الرواد االذين قادوا مسيرة التطوير بالشركة منذ أن تم تأميمها إلى وقتنا الحالى وذلك بترسيخ مفهوم الجودة الشاملة طبقا لمتطلبات الممارسة الصناعية الجيدة G.M.P.، وأن يساهموا فى ريادتها بأداء محترف وإنتاج متميز مكن الشركة من التصدير لمختلف البلدان العربية والأفريقية ومكن الشركة أيضاً من التعاقد مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات لتصنيع مستحضراتها فى مصانع الشركة.

وتتميز الشركة بإنتاج كربولات بنج الأسنان فضلاً عن إنفرادها بإنتاج المستلزمات الطبية (القفازات الجراحية المعقمة والشاش الطبى المعقم الخاص بالعمليات الجراحية وإنتاج اللصقات الطبية لعلاج الروماتيزم) من خلال مصانع متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

وتمتلك الشركة أكبر مصنع لإنتاج القطرات العقيمة إلى جانب إمتلاكها لخطوط إنتاجية لمختلف الأشكال الصيدلية والتى تقوم بإنتاج معظم المجموعات الدوائية بجودة عالية وسعر مناسب.