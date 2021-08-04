بدر بانون يغيب عن الأهلي ..تعرف على السبب

بدر بانون ..تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابته بفيروس كورونا.

بدر بانون

وتغيب بدر بانون عن مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة وخضع لمسحة طبية صباح اليوم.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه وادي دجلة اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

الاهلي

الاهلي يتصدر

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 61 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على غريمه اللدود الزمالك، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد دجلة عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميله محمد شريف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 60.

وأشعل دجلة المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه أحمد شريف هدفا في الدقيقة 67، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.

بدر بانون



