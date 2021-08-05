رفع 100 طن مخلفات قمامة و33 حالة أشغال بالواحات البحرية

قام مركز الواحات البحرية بحملات نظافة وتم رفع حوالي 100 طن مخلفات قمامة بنطاق المدينة والقري التابعة بمدينة الباويطي، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة اعمال النظافة والإنارة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما شملت الحملة جهود مكثفة بقرية القصر وتم رفع كافة مخلفات القمامة بمنطقة الدائري وشارع الوحدة المحلية وبعض الشوارع الفرعية وتم الدفع بالمكنسة ورفع الأتربة اسفل الأرصفة علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطي بمدينة الباويطي ، وقام رجال الانارة بصيانة كشافات ليد لنحو 15 كشاف بمدينة الباويطي وتركيب 12 كشاف ليد.



كما تمكنت حملة مكبرة من الاشغالات والمتابعة الميدانية من ضبط 33 حالة اشغال متنوعة بين 22 حالة باعة جائلين وترابيزات واستاندات وكراسي وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن مركز الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز العياط تم شن حملات موسعه لرفع المخلفات بالواحدات المحلية وذلك بمتابعه محمود فؤاد رئيس مركز العياط

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